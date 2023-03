RBD anuncia mais quatro shows no Brasil. Saiba quais são as datas!

Equipe do grupo RBD revela data extra no Rio de Janeiro e mais três shows em São Paulo durante a turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023 no Brasil

Depois de esgotar quatro shows no Brasil, o grupo RBD, que nasceu na novela Rebelde, surpreendeu os fãs ao anunciar datas extras da turnê internacional Soy Rebelde Tour 2023. Na manhã desta segunda-feira, 27, a equipe do grupo contará que terá uma data extra no Rio de Janeiro e mais três datas na cidade de São Paulo.

A produção informou que as datas extras foram colocadas nas duas capitais por causa da logística e disponibilidade dos estádios.

As datas extras são: 10 de novembro no Rio de Janeiro; 12 e 13 de novembro no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e 19 de novembro no Allianz Parque, também em São Paulo. Além disso, a equipe do RBD anunciou uma mudança de data. O show que iria acontecer no dia 19 de novembro no Estádio Nilton Santos Engenhão, no Rio de Janeiro, foi transferido para o dia 11 de novembro. Os fãs que adquiriram este ingresso não precisam realizar a troca do ticket.

As vendas dos ingressos das novas datas começam no dia 29 de março às 8h online e às 10h nas bilheterias oficiais. Os tickets podem ser comprados em até 3 vezes sem juros tanto no site Eventim quando nas bilheterias oficiais.

A turnê RBD tem quase 50 shows agendados em toda a América, mais de 1,5 milhão de ingressos vendidos em apenas um mês e promete relembrar o legado do grupo. A turnê passará por grandes estádios em Dallas, Houston, Chicago, Los Angeles, Nova York, México, Brasil e mais locais.