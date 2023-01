Ex-RBD Alfonso Herrera revela motivo para não participar do retorno do grupo

“Dinheiro não é tudo”, desabafou o ator Alfonso Herrera ao justificar a sua decisão de não participar dos shows de retorno do RBD

Nesta terça-feira (3), o ator Alfonso Herrera (39) abriu o jogo sobre o motivo de não participar da turnê do grupo RBD em 2023. Através do Twitter, o ator desabafou e jogou um balde de água fria nos fãs que ainda tinham esperança de uma reunião completa da banda com todos os seus membros, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce Maria e Maite Perroni.

"Eu geralmente nunca presto atenção a conteúdos que promovem coisas tão desagradáveis. Mas me parece importante expor algumas coisas que vêm de mim e não de uma invenção. Negar meu passado implica negar meu presente, dinheiro não é tudo e geralmente não motiva minhas decisões", escreveu Poncho no Twitter.

O ator complementa dizendo que sempre será grato pelo o que ele teve e pelo o que está por vir e que sempre desejará o melhor para qualquer projeto de Rebelde que está por vir e agradeceu o apoio dos colegas.

"Rebeldesignificou e ainda significa perseguir seus sonhos e ser consistente com o que você quer da vida, algo que eu tento todos os dias... às vezes, eu consigo e, às vezes, eu aprendo. E aos fãs minha eterna gratidão por tanto apoio e amor. Feliz 2023", concluiu.

O grupo anunciou o retorno do RBD em dezembro de 2022 e o vídeo postado pelos integrantes mostra cenas da novela e do reencontro deles. Além disso, também mostrou um site que tinha a contagem regressiva de 31 dias, sendo a data final para o dia 19 de janeiro de 2023.