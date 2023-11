O que Alfonso Herrera está fazendo durante a turnê do RBD? Artista expôs treta do passado

Fora dos palcos, Alfonso Herrera tem se dividido entre trabalhos na atuação e ativismo

Fora da Soy Rebelde Tour, o ator e cantor Alfonso Herrera (40) voltou a falar sobre sua ausência nos shows do RBD e expôs uma suposta exploração por parte da banda. Entenda a seguir o que ele tem feito no período e saiba os motivos para ele ter recusado voltar às apresentações com os colegas.

Conhecido também como Poncho, Alfonso Herrera tem se dividido entre os trabalhos como ator, dublador e ativista humanitário. Enquanto o RBD ensaiava para a nova turnê, o artista estava na Argentina filmando o longa Tesis Sobre Una Domesticación.

"É a história de um advogado que se apaixona por uma mulher trans e decidem formar uma família. Fiquei muito emocionado porque o filme se baseia em um livro de Camila Sosa Villada, e ela mesma atua e fez a adaptação para o roteiro", explicou ele, em entrevista à revista Esquire, do México.

Leia também: Por que Alfonso Herrera não participa da turnê do RBD? Cantor revela motivo

Além disso, ele foi anunciado como o dublador da animação ¡Patos!, e fez parte de um programa infantil disponível no YouTube, Aprendemos Juntos 2030 KIDS. Em dezembro, ele também poderá ser visto no filme Rebel Moon – Parte 1: A Menina do Fogo, de Zack Snyder, que será lançado pela Netflix.

O artista também está envolvido com a ANCUR, agência da ONU para refugiados. Alfonso Herrera é um dos embaixadores e, neste ano, viajou em missão para a Polônia, Ucrânia e Eslováquia. Depois, cumpriu uma agenda de divulgação para arrecadação de fundos.

Foto: Reprodução/Instagram @ponchohd

ALFONSO HERRERA EXPÕE SUPOSTA EXPLORAÇÃO NA ÉPOCA DO RBD

Em entrevista ao jornal El País, Alfonso Herrera explicou novamente o motivo pelo qual se recusou a participar da turnê de retorno do RBD. Na conversa, ele revelou uma suposta exploração que teria sofrido com o grupo.

"Sei que será um sucesso enorme e não desejo a outra coisa além de coisas boas a todos eles", começou. "Foi difícil porque assinamos um contrato cedendo os direitos do personagem da novela, da imagem deles e de tudo que foi explorado em termos de merchandising. Não vimos um único centavo", continuou.

Na sequência, ele contou que, em uma ocasião, a banda fez uma apresentação para mais de 60 mil pessoas e ele recebeu cerda de 18 mil pesos, o que equivaleria a pouco mais de R$ 5.100 na cotação atual. "Eu tinha 23 ou 24 anos e via a cara dos meus colegas em todos os lugares vendendo biscoitos, chicletes, sucos, cadernos, tênis, lápis e nada…".

Foto: Iris Alves

"A emissora de televisão dona desse projeto [Televisa] não foi justa e não é questão de dinheiro, tem a ver com a questão de trabalho. Fizemos um show no Coliseo de Los Angeles com 63 mil pessoas, por exemplo, e eles me pagaram 18 mil pesos por isso", recordou.

O grupo anunciou o retorno do RBD em dezembro de 2022 em um vídeo postado pelos integrantes, que mostra cenas da novela e do reencontro deles. Além disso, também montrou um site que tinha a contagem regressiva de 31 dias, sendo a data final para o dia 19 de janeiro de 2023.

Sem Alfonso Herrera, Christian Chávez, Christopher von Uckermann, Dulce María, Anahí e Maite Perronijá fizeram duas apresentações no Rio de Janeiro e agora seguem para São Paulo. A banda fará mais seis shows, sendo duas no Estádio Morumbi, em 12 e 13 de novembro, e outras quatro no Allianz Parque, entre os dias 16 e 19 de novembro.

CONFIRA FOTO DE ALSONSO HERRERA COMPARTILHADA EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: