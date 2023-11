Maite Perroni incentiva união feminina em show do RBD no Brasil: 'Nada é mais forte'

Durante o show do RBD neste domingo, 12, em São Paulo, Maite Perroni falou sobre a importância das mulheres estarem unidas

Maite Perroni incentivou a união feminina durante o show do RBD em São Paulo, neste domingo, 12. Ao lado de Ahahi e Dulce Maria, a artista usou o palco no Brasil para falar sobre as mulheres. As três se emocionaram em seus discursos. "Nada é mais forte", disparou ela, que foi a intérprete de Lupita na novela mexicana.

Dulce foi quem começou a falar: "Obrigada por tanto amor Brasil, São Paulo. Para cima as mulheres!""Para cima as mulheres, porque unidas sempre vai ser melhor. É o que aprendemos nesse palco, nessa história, porque quando as três estamos unidas, nada é mais forte que nós. E unidas junto com vocês somos imparáveis, Brasil!", completou Maite Perroni na capital paulista. "Não importa quantas vezes digam que não pode, porque crendo, sempre vai poder. Nós amamos o Brasil!"

Anahi também demonstrou seu carinho aos fãs: "Esqueço um pouco o portunhol. Eu quero falar, mas não lembro como. Brasil, obrigada por não esquecer. Esta noite queremos celebrar a todos os meninos interiores, suas crianças interiores. Essa noite queremos dizer obrigada por vir assim, por tudo, tudo, tudo. Para nós é um presente importante recebê-los assim e que vocês nos recebam em sua casa. Amamos vocês!"

Dulce ainda agradeceu aos fãs por não pararem de sonhar. "Obrigada por não parar de sonhar, por não desistir nunca de seus sonhos! Graças a todos vocês, nós estamos juntos para vocês! Depois de 15 anos, RBD está aqui graças a vocês! Obrigada!"Christian Chávez ainda usou gírias brasileiras em seu discurso. "Nossa mano! Bem-vindos novamente ao Elite Way School! Estão preparados para dançar? Estão preparados para curtir?"

Christopher von Uckermann fez algumas perguntas aos fãs que estavam no Estádio do Morumbi. "São Paulo estamos prontos? Estamos prontos para viver uma noite de loucura? Quem de vocês já viram o show nas redes sociais? Levantem as mãos. A maioria. A pergunta seguinte é: quem de você estão nos vendo ao vivo pela primeira vez?"