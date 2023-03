De biquíni, Regina Volpato celebra seu aniversário de 55 anos

Regina Volpato mostra foto sem maquiagem e com o top do biquíni pink ao celebrar seu aniversário de 55 anos: 'Maravilhosa'

A apresentadora Regina Volpato está em festa nesta segunda-feira, 6. Isso porque ela acaba de celebrar seu aniversário de 55 anos de vida. Para marcar a data, a estrela surgiu com o top de um biquíni pink ao posar no jardim de sua casa.

Na selfie, a comunicadora ainda apareceu sem maquiagem para exibir a sua beleza natural. “55 anos hoje!”, disse ela na legenda. Nos comentários, ela foi elogiada pelos seus fãs. “Maravilhosa”, disse um seguidor. “Que espetáculo de mulher”, afirmou outro. “Aff que linda”, comentou mais um.

Recentemente, Volpato deu o que falar na internet ao contar que pensava em fazer uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto por assinatura. "Foi a curiosidade de descobrir como as coisas funcionam em uma outra plataforma [...] As pessoas se assustam muito com a minha idade, sou muito curiosa e afoita para descobrir coisas novas. Além disso, a possibilidade de produzir conteúdo específico para os fãs. E, por último, ganhar dinheiro, é claro", disse ela à colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ela ainda comentou sobre a repercussão de sua declaração. "Não imaginava que teria essa repercussão. Fiquei muito surpresa. Sou jornalista e gosto de me comunicar com o público das mais variadas formas. Não pretendo fazer conteúdo pornográfico. Muita gente começou a perceber que é possível ter outro tipo de conteúdo lá, mas não tenho a pretensão de mudar o conceito de ninguém sobre nada'", contou.