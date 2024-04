Gabi Luthai mostra barriga após o nascimento do primeiro filho com Teo Teló

Cunhada do cantor Michel Teló, Gabi Luthai contou como tem se sentido alguns dias após dar à luz seu primeiro filho, Pietro

A cantora e influenciadora digital Gabi Luthai está radiante desde a chegada de seu primeiro filho, Pietro, fruto de seu casamento com Teo Teló. O pequeno, que nasceu no último dia 18 de abril, já está em casa com a família recebendo todo amor e carinho que tem direito.

Na manhã desta terça-feira, 23, a cunhada do cantor Michel Teló dividiu com os seguidores algumas dificuldades que vem enfrentando após o parto. Em seus stories no Instagram, Gabi contou que além das cólicas, está com sangramento e com o peito dolorido.

Em outro momento, a nova mamãe mostrou um registro de sua barriga poucos dias depois de dar à luz. "Eu sabia que ficava assim, mas estou mostrando porque até hoje tem mulheres que não sabem que a barriga não volta milagrosamente, e é normal, né?", declarou.

"Ficou nove meses ali, o útero ainda está voltando, é um processo de meses para voltar. Do primeiro dia para agora, achei que já diminuiu metade. E a sensação de sentir 'tudo solto' que me falaram, eu não tive, mesmo não usando cinta", completou Gabi Luthai.

Mais cedo, a artista publicou em seu feed no Instagram o relato de parto natural do filho, que nasceu com 39 semanas e 2 dias. Através de um longo texto, a esposa de Teo Teló detalhou todo o processo desde a primeira contração até o momento em que ouviu o choro do bebê pela primeira vez.

Gabi Luthai mostra barriga pós-parto - Foto: Reprodução / Instagram

Vovó coruja! Sonia Abrão encanta ao surgir com o neto nos braços

A apresentadora Sonia Abrão está toda babona nos últimos dias após o seu primeiro netinho, o pequeno Filippo, nascer. Nesta segunda-feira, 22, logo após o bebê sair da maternidade, a jornalista não deixou de ir vê-lo.

No registro publicado em sua rede social, a comandante do A Tarde É Sua apareceu com o recém-nascido nos braços em seu quartinho com decoração de Mickey e em tons de azul. Filippo é o primeiro filho do herdeiro de Sonia Abrão, Jorge Abrão, com a esposa Isabella Morais.

"Nana, neném! Amor maior dessa vovó de primeira viagem!", disse a apresentadora ao postar a foto usando máscara em respeito ao netinho. Nos comentários, os internautas babaram junto com a famosa. "Parabéns", escreveram vários, felicitando a comunicadora e sua família.