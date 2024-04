Gabi Luthai detalha parto natural em suas redes sociais: "Eu precisava me distrair”

Gabi Luthai dividiu detalhes do nascimento do primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Teo Teló, com os seguidores nesta segunda, 22

Gabi Luthai compartilhou detalhes sobre o parto de seu primeiro filho, Pietro, nesta segunda-feira, 22. A cantora deu à luz de forma natural na quinta-feira, 18, e dividiu a sua experiência com os fãs - da chegada à maternidade até a hora do parto - em seu perfil no Instagram.

A esposa de Teo Teló contou que as contrações começaram na manhã de quinta, e Gabi disse que já estava sentindo a ansiedade para o parto espontâneo. "Fui fazer exercícios na bola e relaxar, pq sabia que a tendência era demorar. Chamei a médica e combinei de passar no consultório. Tomei banho, me maquiei, ajudei o Teo a separar as coisas que faltavam e fomos pro carro. Umas 11:00 cheguei no consultório, examinamos e confirmamos que havia começado", iniciou na legenda.

Ao saber que iria ser internada, questionou se "poderia fazer a unha do pé antes". Ela justificou a decisão: "Eu precisava me distrair até evoluir mais. 13:30 fiz as unhas, e fomos almoçar na maternidade com meus sogros e mãe. 15:49 escovei os dentes na suíte da maternidade pra subir pra sala de parto, bem tranquila e feliz porque as contrações estavam ficando mais intensas e ritmadas. Já estava com uns 3cm de dilatação. Subimos pra sala e lá comecei a me ambientar", relembrou.

"As dores estavam ficando mais intensas, porém suportáveis. 18:30 rompemos a bolsa: que legal! Eu achei muito legal, juro, mesmo sabendo que o bicho ia pegar depois. Uma vitória por vez! O trabalho de parto intensificou e fomos pra banheira pra aliviar até chegar a 6cm, pra poder anestesiar. Trabalhei minha mente e agradecia o tempo todo pq era isso que eu queria. 19:30 anestesiamos e aí descansei uns 30 min", continuou contando.

Gabi relatou que Pietro não estava virando ou descendo, e ela precisou fazer mais exercícios de força para conseguir ser naturalmente. "Entre 20:30 e 22:00, fiquei me exercitando no corredor e fazendo força durante as contrações pra ver se ele encaixava. Já estava com 10cm de dilatação e nada do Pietro descer. Tínhamos até 23:00 pra ele nascer, para não nos colocar em risco. Eu perguntei: “o que posso fazer?” E elas disseram: “força”. Pois bem, fiz força até ele encaixar e não ia parar até conseguir. O Teo só orava, porque ele sabia como eu queria esse parto normal. E eu só pensava que daria certo, sem titubear!", disse.

Ela afirmou que, perto das 23h, colocou uma playlist de apenas 8 músicas - a que ela havia preparado para os momentos finais do parto. "Na 4ª ou 5ª música ele nasceu! 23:11 ou 11:11pm nascia o nosso menininho! E eu fiquei em êxtase… assim estou até agora", afirmou, agradecendo às enfermeiras e médicas que fizeram com que o nascimento fosse possível. Ela acrescentou: "Ao meu marido, que estudou sobre parto comigo e entendeu que eu precisava de apoio emocional e ORAÇÃO! Meu sonho se realizou!", finalizou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabi Luthai (@gabiluthai)

Gabi Luthai posa na porta da maternidade com o filho

A cantora Gabi Luthai deixou a maternidade na tarde desta segunda-feira, 22, com o filho recém-nascido, Pietro, e o marido, o empresário Teo Teló. Os três foram fotografados juntinhos na porta do hospital em São Paulo.