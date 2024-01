BBB 24: Comportamento de Vanessa Lopes em festa preocupa: ‘Fiquei com medo’

O que aconteceu? Vanessa Lopes 'surta' durante festa e comportamento da sister causa estranheza dentro e fora do BBB 24

Na madrugada desta quinta-feira, 18, os confinados curtiram a terceira festa do Big Brother Brasil. Mas parece que Vanessa Lopes não conseguiu aproveitar a noitada. Durante o evento, a participante fez desabafos pesados e até confessou que está conversando com as paredes da casa. O clima tenso gerou preocupação dentro e fora do reality.

Vanessa causou estranheza entre os brothers antes mesmo de marcar presença na festa. Enquanto se arrumavam, ela confessou que estava recebendo sinais das paredes da casa: "Olha, se eu tiver lido aquela parede certa", disse a dançarina, que não explicou o significado e deixou Fernanda alarmada: "Que papo torto", a sister opinou.

Já durante o evento, Vanessa chegou a dançar e curtir com alguns brothers, mas logo começou a chorar e fez um desabafo pesado sobre alguém fora da casa: "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa e não queria que ela ficasse reconhecida por mim. Eu fiquei com medo do que pudesse acontecer com a vida dele", disse em meio às lágrimas.

"Eu deixei nosso vídeo com ele e com meu empresário", ela contou. "Eu deixei tudo, eu fiz álbum compartilhado. Eu sou louca, mas tudo tem um sentido", Vanessa confessou em uma conversa com Rodriguinho, que ficou sem entender do que se tratava o desabafo. Depois de conversar, a dançarina contou que estava aliviada.

Mas a sister foi para o quarto ficar sozinha e acabou 'surtando' ao refletir sobre algumas situações da casa: “Cínico, falso, mentiroso e oportunista. Eu estou incrível. Vou simular tudo isso na minha cabeça. Eu já sei em quem tenho que confiar", disparou sem citar nomes: “Ele fez eu perder aqui o que eu menos queria perder: a minha sanidade mental”, ela desabafou.

Vanessa ainda relembrou algumas falas de MC Bin Laden, dando a entender que foi usada por seu aliado: "Ele ficou com medo e tentou pilhar outra pessoa. Ele tentou jogar em outra pessoa, que não sei se tá certa na história", disse sozinha. Fora da casa, o comportamento da sister também repercutiu e deixou o público preocupado com seu emocional no reality.

No X, o antigo Twitter, alguns admiradores comentaram sobre as atitudes da sister: “Será que Vanessa toma algum remédio controlado e não falou para ninguém? Não é normal”, perguntou um. “Sinceramente acho que a Vanessa Lopes está com um sério problema, não tem cabimento”; escreveu mais um. “Fiquei com medo real”, disse outro.

