Suposto valor do cachê dos Camarotes do BBB 24 vem a público e surpreende

Vaza suposto valor que Camarotes receberiam para participar do BBB24: saiba quanto Yasmin Brunet, Wanessa e Bin Laden estariam ganhando

Desde que a Globo decidiu incluir o grupo Camarote no 'Big Brother Brasil', existem rumores sobre o suposto cachê extra das celebridades que passam três meses confinadas na casa com os anônimos. Nesta terça-feira, 9, surgiram novas especulações sobre o possível valor destinado aos seis famosos que fazem parte do elenco do BBB 24.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a emissora optou por diminuir consideravelmente o número de famosos na edição, mas teria aumentado o cachê dos participantes em relação às edições anteriores. As celebridades receberiam R$ 40 mil reais para assinar um contrato, que permite o uso de imagem mesmo após o fim do reality show.

Além disso, o documento também firmaria a confidencialidade sobre detalhes dos bastidores do confinamento dos seis participantes famosos. Neste ano, o elenco conta com a cantora Wanessa Camargo, a modelo Yasmin Brunet, o cantor MC Bin Laden, o pagodeiro Rodriguinho, o atleta paralímpico Vinicius Rodrigues e a influenciadora digital Vanessa Lopes.

Nas redes sociais, o suposto valor trouxe surpresa. Enquanto alguns internautas consideram a regalia desnecessária, outros acharam o valor baixo: “Eles fazem bem mais que isso aqui fora” opinou um admirador. “Por mim tirava o camarote, voltava o tempo raiz, só anônimos”, comentou outro em uma página de entretenimento nas redes sociais.

Boninho já negou rumores sobre cachê:

Vale lembrar que durante a edição pioneira do Camarote em 2020, Boninho negou os rumores sobre um suposto cachê extra: “Para entrar na casa do BBB, a turma do camarote teve que topar entrar em condições iguais à turma da pipoca. Sem nada extra!!", disse o diretor, que comanda a atração. Mesmo com a declaração, os rumores perduraram através das edições.

Apesar dos boatos sobre um cachê, o único valor confirmado pela emissora é o prêmio do reality show, que também aumentou com o passar do tempo. No ano passado, a campeã da edição, Amanda Meirelles levou uma bolada de R$ 2,88 milhões para casa. Neste ano, as estimativas apontam que o pagamento pode chegar em até R$ 3 milhões, a depender das dinâmicas do programa.

Saiba quanto Yasmin Brunet fatura fora do BBB24:

Embora Yasmin Brunet esteja na lista de nomes que receberiam o suposto cachê do reality show, a modelo e influenciadora digital não precisa se preocupar com dinheiro durante seu confinamento no 'Big Brother Brasil'. É que a loira deve continuar faturando alto fora do programa, tudo graças à sua própria marca de cosméticos.

Yasmin criou sua própria linha de produtos capilares no começo de 2022. Com o lançamento do primeiro cosmético, totalmente vegano e natural em sua descrição, a modelo faturou mais de um milhão em menos de 24 horas e o sucesso não parou por aí; saiba quanto a modelo faturou em um ano com sua marca.