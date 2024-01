Após desistir do BBB, Vanessa Lopes embarca às pressas em aeroporto

Vanessa Lopes desistiu do BBB 24 no final da tarde desta sexta-feira e, horas depois, já foi vista no aeroporto para voltar para casa

A influenciadora digital Vanessa Lopes já está a caminho de sua casa após desistir do BBB 24, da Globo. Ela apertou o botão de desistência do reality show no final da tarde desta sexta-feira, 19, e, horas depois, já foi vista no aeroporto do Rio de Janeiro.

A morena foi flagrada pelos fãs em uma área reservada do aeroporto para evitar tumulto no local. A estrela acenou para os fãs e distribuiu sorrisos ao perceber a presença dos admiradores.

A saída de Vanessa Lopes do Big Brother Brasil agitou a rotina dos participantes. Ela estava conversando com os outros brothers quando levantou do sofá e apertou o botão da desistência. A sirene do botão começou a tocar e ela se despediu de todo mundo. Logo depois, ela recebeu a ordem para entrar no confessionário e saiu imediatamente do programa.

Vanessa Lopes já está no aeroporto a caminho de São Paulo. As pessoas estão desejando força a ela! #BBB24pic.twitter.com/iaADI7jrpZ — gigi fofocas (@gigifofocas) January 19, 2024

Tadeu Schmidt fala sobre a saída de Vanessa Lopes

O apresentador Tadeu Schmidtfalou pela primeira vez sobre a desistência de Vanessa Lopes do BBB 24. Em uma entrada ao vivo no intervalo comercial da programação da Globo, ele contextualizou a saída da influencer.

Ele contou que ela apertou o botão da desistência no final da tarde desta sexta-feira, 19, após vários dias de reflexão no programa. Inclusive, ele contou que ela teve a oportunidade de conversar com a psicóloga do reality show.

"Agora há pouco, nós tivemos uma desistência no BBB 24. A Vanessa Lopes apertou o botão e abriu mão da participação dela no jogo. Desde o início da semana, a Vanessa começou a questionar tudo o que acontecia ao redor dela na casa, começou a manifestar a vontade de desistir, desabafou com os outros participantes e foi ouvida pela psicóloga do Big Brother Brasil. Mas, agora à tarde, mesmo sendo acolhida novamente pela turma lá dentro, a Vanessa não quis mais ficar e apertou o botão. Como tudo isso aconteceu, a gente vai mostrar daqui a pouco, ao vivo, no BBB 24, logo após o último capítulo de Terra e Paixão”, afirmou ele.