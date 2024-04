Além de Mara Maravilha, confira outros famosos que adotaram filhos

Mara Maravilha mostra o rosto do filho pela primeira vez após adoção; confira lista com famosos que talvez você nem saiba que adotaram crianças

A adoção se tornou um assunto bastante comum na sociedade, é uma realidade para muitos casais. Vários famosos brasileiros adotaram seus filhos e inspiram outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, seja por escolha ou pelo fato de não poderem ter filhos naturalmente. Em viagem à Disney, nos Estados Unidos, Mara Maravilha (56) surpreendeu a web ao mostrar, pela primeira vez, o rostinho de Miguel Benjamin (5). Ela está curtindo o fim de semana com o herdeiro e o marido, o cantor e produtor musical Gabriel Torres (35) , e aproveitou para apresentar o pequeno aos fãs.

"This is it Miguel Benjamin, você mudou tudo para melhor, completou o que faltava, desde que você chegou em nossas vidas, todos os dias vivemos uma linda história. Viagem especial para comemorar os seus 5 anos. Saúde, muita proteção sempre filho! Te amo. Você é divino", escreveu ela, na legenda de uma sequência de fotos publicada no Instagram, neste domingo, 28.

Além da artista, confira outras celebridades que optaram pela adoção:

ALINE WIRLEY E IGOR RICKLI

A cantora e ex-BBB 23 Aline Wirley (42) conseguiu a guarda provisória de duas crianças no ano passado. A artista e o ator Igor Rickli (40), com quem é casada e tem um filho, o pequeno Antônio (8), usaram as redes sociais, no início deste ano, para falar sobre o processo de adoção das crianças, que ainda está rolando, e explicar por que elas ainda não apareceram para o grande público.

"Está quase, daqui a pouquinho vai poder (mostrar o rosto)", falou Igor. "O que mais a gente quer é compartilhar com vocês os rostinhos dos nossos filhos, mas a gente está num processo judicial, sigiloso, envolve muitas questões, muitas pessoas. Até que esteja tudo direitinho, a gente não pode mostrar. Eles são lindos! As coisas mais maravilhosas do mundo!", destacou Aline.

Em novembro de 2023, o casal foi até Manaus para conhecer os filhos. Em sua passagem pelo Big Brother Brasil, a cantora chegou a dizer que ela e o marido desejavam adotar uma criança.

ASTRID FONTENELLE

A apresentadora Astrid Fontenelle (63) adotou Gabriel (15) quando ele tinha apenas três meses. Ela diz que sempre pensou em adotar, pois queria ser mãe, mas nunca teve vontade de passar pelo processo da gestação. Em 2008, o plano se tornou realidade.

Enquanto passava pelo divórcio do ex-marido, e começava uma relação com Fausto Franco, Fontenelle adotou seu filho, junto com o então namorado. Atualmente, o menino tem 15 anos e eles vivem juntos no Rio de Janeiro.

REGINA CASÉ

A atriz Regina Casé (70) também passou pelo processo de adoção. Ela já era mãe de Benedita Zerbini (34), fruto de seu primeiro casamento, com Luiz Zerbini, quando decidiu experimentar o amor por meio da adoção. Em 2013, casada com o diretor Estevão Ciavatta (56), a artista apresentou Roque, seu filho, que adotou quando ainda era um bebê. Atualmente, ele tem 10 anos.

DRICA MORAES

Em 2009, a atriz Drica Moraes (54) adotou Mateus, hoje com 14 anos. Logo após realizar o sonho de se tornar mãe por meio da adoção, ela enfrentou uma difícil batalha contra o câncer. A artista foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda, deu uma pausa na carreira e realizou sessões de quimioterapia, além de receber um transplante de medula óssea.

Desde o seu primeiro casamento, quando tinha 25 anos, Drica começou a buscar a realização do sonho de ser mãe, porém, não conseguiu de forma biológica. Foi somente no seu segundo casamento, com o produtor cultural Raul Schmidt, que ela tomou a decisão de entrar na fila para adotar uma criança, em 2005.

Em meio ao processo, Drica acabou se divorciando, mas se manteve na fila e após quatro anos de uma longa espera, recebeu a guarda de Mateus: "Não há nada que se compare à experiência de ser mãe. Mateus trouxe mais alegria para minha vida. É uma criança muito linda. Sempre sonhei com a maternidade", disse a artista, na época da adoção.

GIOVANNA EWBANK E BRUNO GAGLIASSO

Os atores Giovanna Ewbank (37) e Bruno Gagliasso (42) adotaram a primeira filha, Titi, no Malawi. Três anos depois, eles retornaram ao país africano e adotaram Bless. No mesmo ano, o casal engravidou e Giovanna deu à luz Zyan, em meados de 2020.

Durante a gestação, Ewbank fez questão de mencionar que nem ela nem o marido têm problemas de fertilidade, ressaltando que a adoção foi uma opção deles.

LEANDRA LEAL

Em 2016, Leandra Leal (41) adotou Julia, quando a menina tinha apenas 2 anos. Na época, a atriz, produtora e diretora era casada com Alê Youssef e dividem os cuidados com a filha. "Eu celebro essa escolha todos os dias, nada é tão importante, transformador e lindo quanto ser mãe da minha filha. Eu agradeço esse caminho, a nossa história e o nosso encontro", declarou, no dia da adoção.

Hoje, Leandra está grávida pela primeira e confessou que pretende entrar para a fila de adoção novamente, com o marido Guilherme Burgos (34), que é fotógrafo. A artista revelou que a gravidez foi fruto de uma inseminação artificial: “Tinha congelado óvulos sem nenhuma perspectiva. Mas a vida é muito mágica, quis deixar essa carta na manga. Como eu tinha condições financeiras, estava tudo certo”, disse ao jornal Extra.

DANIELA MERCURY

A cantora Daniela Mercury (58) e a companheira Malu Verçosa (47), que estão juntas desde 2013, adotaram três filhas: Ana Alice, Ana Isabel e Márcia. Além disso, Daniela também é mãe de dois filhos biológicos, do primeiro casamento com Zalther Povoas, Giovanna e Gabriel.

SILVIO SANTOS

Em 1971, Silvio Santos (93), quando ainda era casado com Maria Aparecida Vieira Abravanel, adotou Silvia Abravanel (53) quando ela tinha apenas três dias de vida. Eles já eram pais de Cíntia, mãe de Tiago Abravanel (36), mas não conseguiam ter um segundo filho.

Com a morte de Maria Aparecida, em decorrência de um câncer, a figura materna da apresentadora, que na época da morte da mãe tinha 5 anos, foi substituída por Íris Abravanel (75), casada com o empresário desde 1978. Silvia disse que tem orgulho de ter sido adotada pelo dono do SBT, e comentou que o pai uma vez lhe disse que ela “não era uma filha da barriga da mamãe, mas do coração”.

MARIA PADILHA

A atriz Maria Padilha (63) adotou o filho Manoel quando ele ainda era um bebê, realizando o sonho de ser mãe aos 52 anos de idade. Ela revelou que o processo foi muito angustiante e burocrático, principalmente pela falta de profissionais especializados. Ela, inclusive, chegou a se questionar se não teria sido melhor fazer inseminação artificial.

MARCELLO ANTONY

Quando ainda era casado com Mônica Torres, o ator Marcello Antony (59) adotou duas crianças, Stephanie e Francisco. Após a separação, ele voltou a se casar, e foi com a chef Carolina Hollinger Villar, com quem teve um filho biológico, Lorenzo, e ganhou outros dois como enteados, Lucas e Lois.

Sobre sua situação como pai, o ator disse que não há diferença nenhuma entre o amor que sente pelos filhos.