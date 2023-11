Junior revela motivo para preservar a imagem dos filhos: ‘Não precisa’

No podcast Quem Pode, Pod, Junior fala sobre a decisão de não mostrar os rostos dos dois filhos na internet

O cantor e músico Junior, que acaba de lançar sua carreira solo, participou do podcast Quem Pode, Pod desta terça-feira, 21, e contou sobre a decisão de preservar a imagem dos filhos, Otto, de 6 anos, e Lara, de 2 anos, frutos do casamento com Monica Benini. Ele contou que não gosta de mostrar os rostos dos herdeiros para que eles possam ter uma vida mais normal que for possível. Porém, ele garantiu que os herdeiros sabem que nasceram em uma família famosa.

"Como a gente teve essa coisa de sensação de invasão [de ser exposto] desde muito cedo na vida, gerou na gente um reflexo do que a gente [nele e na irmã, Sandy] viveu junto mesmo. Eu sinto que, poxa, não precisa. Eu já tenho o meu trabalho e ele não tem nada a ver com isso. Deixa o moleque. Se ele puder ter a sensação de normalidade o máximo possível, eu acho mais legal se eu puder proporcionar isso para eles. Já não é uma vida normal, né? O pai é famoso, mamãe também é famosa, Dinda, Dindo, os avós…”, contou ele.

Inclusive, ele contou que os filhos têm a musicalidade dentro deles, mas que não pressiona as crianças para seguirem o caminho da música. "Otto é musical, mas ele deu uma desencanada. Ele era viciado em bateria, guitarrinha, hoje em dia ele canta, ele fica cantarolando, mas deu uma largada. E eu não fico botando pilha. A música é muito presente na casa. A Lara fica o tempo todo dançando. Eu sento no piano e ela quer tocar. Não tenho nenhuma expectativa com isso”, contou.

Então, Junior foi questionado se apoiaria os filhos caso eles decidissem ser cantores e ele contou que iria orientá-los a esperar e estudar. "Eu já refleti sobre isso. Eu tenho para mim que se acontecer isso, eu pretendo aconselha-lo a esperar. Legal, sente que é isso que quer fazer? Vai estudar, vai se preparar. Tem tanta coisa para fazer antes de começar a ir para o mundo. Se um dia continuar com essa ideia e sentir que está pronto, aí a gente pensa nisso”, contou.

Sandy também já falou sobre não mostrar o rosto do filho

Também no Quem Pode, Pod, Sandy contou sobre a decisão de não mostrar o rosto do filho, Theo, de 9 anos, publicamente. Ela disse que quer dar a opção para o filho escolher ser famoso ou não quando crescer. Como ela mora em Campinas, no interior de São Paulo, ela consegue dar uma liberdade para o filho crescer longe da mídia porque não tem paparazzi em sua cidade como tem no Rio de Janeiro. “Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha. Se ele vai querer ser famoso ou não. Por enquanto, ninguém sabe como é a cara do Theo”, disse ela.

Sandy ainda contou que apenas alguns fãs e pessoas mais próximas conhecem o menino. “Quem vê ele na rua comigo, sabe. Fãs que veem ele chegando no show comigo sabem e super respeitam minha vontade. Se ele for no shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. Ninguém vai falar: 'Olha lá o filho da Sandy, deixa eu tirar uma foto'. É muito bom dar essa opção para ele. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Eu queria que essa escolha fosse dele. Ele não tem nada a ver com a minha fama”, afirmou.