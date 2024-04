Vídeo com imagem de Junior sem roupa é lançado

Em carreira solo, Junior aparece sem roupa em cena do clipe oficial da música Seus Planos, que foi lançada no dia do aniversário de 40 anos dele

O cantor e músico Junior está a todo vapor em sua carreira solo. Nesta quinta-feira, 11, ele lançou sua nova música, chamada Seus Planos, no streaming e também o clipe no YouTube. Inclusive, ele aparece sem roupa no vídeo.

Há alguns dias, a foto dele na cena do jeitinho que veio ao mundo viralizou na internet. Agora, os fãs puderam ver a imagem em movimento. Na sequência, ele aparece sem roupa e sentado na lateral de uma banheira.

Vale lembrar que Junior lançou sua carreira solo em outubro de 2023 com o álbum chamado Solo - Vol. 1. Agora, o segundo volume do projeto está pronto e ele iniciou o lançamento no dia do seu aniversário de 40 anos de vida, que é nesta quinta-feira, 11. Além disso, ele comemorou a nova idade durante a madrugada com os amigos e familiares em um bar na cidade de São Paulo.

Junior em frame do clipe 'Seus Planos' - Foto: Reprodução / YouTube

View this post on Instagram A post shared by Hugo Gloss (@hugogloss)

Junior já fez foto icônica em banheira de miojo

O cantor e músico Junior revelou os bastidores da foto icônica dentro de uma banheira infantil com miojo. Em participação no podcast Quem Pode, Pod, ele relembrou que a foto foi feita durante um ensaio fotográfico para uma revista adolescente e que ele não soube falar ‘não’ para a sugestão inusitada.

Junior contou que a ensaio era sobre os sete pecados capitais e a foto foi inventada para representar a gula. Ele estava no camarim quando uma pessoa da equipe falou sobre a ideia de colocá-lo em uma banheira com miojo e ele não soube como falar ‘não’. Assim, ele aceitou a proposta para a foto.

“Eu era um moleque que não sabia falar não. Eu não tinha a manha. Mas nem disso eu me arrependo porque hoje em dia acho engraçadíssimo ter um meme desse, chegou uma hora que eu já queria ter essa figurinha”, disse ele, citando o fato da foto ter virado uma figurinha em um aplicativo de mensagem.

A foto era apenas para a revista em uma época em que a internet não tinha a mesma força de hoje em dia. Porém, os fãs compartilharam a foto no Twitter há alguns anos e a imagem viralizou, se tonando icônica.