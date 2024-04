Viih Tube e Eliezer arrasam em 'cabelo maluco' no primeiro dia de festa de Lua

Celebrando o primeiro aniversário de sua filha, Lua Di Felice, Viih Tube e Eliezer arrasam em 'cabelo maluco' para o primeiro dia de festa da pequena

A influenciadora digital Viih Tube e o seu marido, Eliezer, estão celebrando o primeiro dia de evento do aniversário de 1 ano de sua filha, Lua Di Felice. Nesta sexta-feira, 12, a festa conta com tema Cabelo Maluco e a família já começou arrasando na escolha do seu visual.

Combinando com a decoração da festa, que tem como tema Alice no País das Maravilhas, o trio foi fantasiado como personagens do clássico livro infantil. A aniversariante apareceu vestida da protagonista Alice, com pequenos acessórios icônicos da história em seu cabelo, incluindo coelhos, um bule de chá e xícara, cujo cabelo foi arrumado para parecer líquido saindo do bule.

Viih Tube se fantasiou de Rainha Vermelha, apostando em um cabelo vermelho vivo e volumoso, decorado com cartas de baralho e um grande coração. A famosa ainda apostou em um look inspirado em cartas. Já Eliezer foi de Chapeleiro Maluco, também com o cabelo ruivo, maquiagem igual ao do personagem, além de cartas e um pequeno chapéu para decorar seu cabelo.

"E a primeira festa do Mundo da Lua é o cabelo maluco do chá da Alice. Já estamos prontos!", escreveu Viih Tube em vídeo publicado em seu perfil oficial do Instagram. No registro, a família apareceu juntinha enquanto exibia o resultado de seu visual.

A decoração da festa de Lua Di Felice

A comemoração do aniversário da Lua, filha de Viih Tube e Elizer, já começou! Nesta sexta-feira, 12, a decoração do espaço da festa foi revelada e mostrou o quanto a família investiu em cada detalhe para encantar a aniversariante e seus convidados.

A festa tem o tema de Alice no País das Maravilhas e conta com milhares de bexigas no teto e na decoração. Os acessórios das mesas, enfeites e painéis da festa foram feitos com inspiração na animação da Disney.

A celebração acontecerá durante todo o final de semana em um resort no interior de São Paulo. Alguns convidados vão ficar hospedados no local e poderão aproveitar uma programação de atividades, que tem até shows de Larissa Manoela e Lucas Netto.

