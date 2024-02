Grávida do terceiro filho, Virginia Fonseca mostra evolução da barriguinha

Radiante desde que anunciou a gravidez do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surgiu de cropped e exibiu a barriguinha

A influenciadora Virginia Fonseca está cada dia mais radiante após a descoberta da terceira gravidez! Na noite da última quinta-feira, 15, a esposa do cantor Zé Felipe usou as redes sociais para mostrar a evolução da barriguinha, que já está começando a aparecer.

Através de seus Stories no Instagram, ela exibiu o look discreto escolhido para trabalhar em tom de nude. De cropped, a nora de Leonardo aproveitou para exibir a silhueta em frente ao espelho de seu closet. "Barriguinha à mostra e bora trabaiá", escreveu na imagem.

Em outro momento, prestes a descansar, Virginia Fonseca compartilhou mais uma vez o tamanho da barriguinha em frente a outro espelho. "Vocês gostam de ver", se derreteu ela. A influenciadora digital já é mãe de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, frutos de seu casamento com Zé Felipe.

O casal anunciou publicamente a vinda do terceiro filho em janeiro deste ano. Recentemente, a artista contou aos seguidores que fez uma clássica simpatia para 'descobrir' o sexo do bebê, ainda não revelado.

Em suas redes sociais, Virginia explicou que recorreu a simpatia após sua mãe, Margareth Serrão, sonhar que o bebê é um menino. "De um lado tem uma colher e do outro tem um garfo. Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina, mas nada é certo", detalhou.

No registro compartilhado, ela mostra que sentou na almofada onde estava o garfo. "Boatos que vai ser menino. Não criem expectativas", avisou ela à família, que estava presente na ocasião. Margareth, por sua vez, recordou que na gravidez de Maria Alice, primogênita da influenciadora, ela havia realizado a superstição e sentou na colher.

Confira as imagens:

Virginia Fonseca combina fantasia de Carnaval com as filhas

A influenciadora digital Virginia Fonsecaestá curtindo um Carnaval mais sossegado em família. Visitando a fazenda de seu sogro, o cantor Leonardo, em Goiânia, a esposa de Zé Felipe aproveitou para curtir com suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária mostrou que ela combinou fantasias com suas pequenas, encantando todos os seguidores. Nos registros, publicados nesta terça-feira, 13, o trio apareceu super colorido, com blusa de sereia, detalhes em conchas e franjas brilhantes, além de uma saia de tule para complementar o look.

"OOOO BEBE, É AS MARIAS QUE TÃO NO COMANDO (Maria Alice q canta assim kkkkk pézinho no chão Tota). Nosso bloquinho das crianças super animado por cá", revelou Virginia na legenda da publicação. Nos comentários, vários seguidores se derreteram pelos registros.

"Amores", escreveram Zé Felipe e sua mãe, Poliana Rocha, nos comentários. "O biquinho da Flor", disse um fã sobre a foto onde Maria Flor manda beijo para a câmera. "Uma a cara da Virginia a outra a cara do Zé. Lindas demais", opinou outro. "As três iguais... minhas meninas", disparou mais um.