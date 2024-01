Virginia Fonseca mostra reação de Zé Felipe ao descobrir gravidez: "Sonhei"

Após surpreender seus seguidores com sua terceira gravidez, Virginia Fonseca mostra a reação de seu marido, Zé Felipe, ao descobrir a novidade; confira!

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores na última quarta-feira, 17, ao revelar sua terceira gravidez. E nesta quinta-feira, 18, a empresária mostrou a reação de seu marido, o cantor Zé Felipe, ao descobrir a novidade.

Em seu canal do YouTube, a loira, que já é mãe de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1, fingiu que iria gravar um vídeo respondendo perguntas de fãs com o seu marido. Em uma das perguntas, Zé foi questionado sobre sua vontade de ter filhos. "Zé, você quer que a Virginia engravide esse ano?", perguntou o amigo do casal, como seu fosse um internauta.

"Quero, muito!", respondeu o cantor, que logo foi surpreendido pelo teste de gravidez de sua esposa. Com queixo caído, o artista ficou alguns segundos encaram o resultado. "Sério? O que eu te falei que sonhei hoje?", reagiu o futuro papai de três.

Emocionados, o casal se abraçou e trocou beijos na frente da câmera. Virginia ainda contou a história sobre como ela descobriu a gravidez, assim como ela contou em seu canal no dia em que a novidade foi revelada ao público.

Confira a reação de Zé Felipe:

A revelação da terceira gravidez de Virginia Fonseca

O anúncio da terceira gravidez de Virginia Fonseca aconteceu na última quarta-feira, 17, através das redes sociais. Ao lado de seu marido, Zé Felipe, e suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, a influenciadora digital postou uma sequência de cliques em seu Instagram, exibindo a barriguinha no começo da gestação. Ela confessou que ela e o cantor foram pegos de surpresa, mas estão muito felizes.

"Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu a famosa.