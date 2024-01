Virginia Fonseca e Zé Felipe estão à espera do terceiro filho: "Agora somos 5"

A influenciadora digital Virginia Fonseca, mãe de Maria Alice e Maria Flor, anunciou que está à espera de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe

Mais um! Virginia Fonseca anunciou na noite desta quarta-feira, 17, que está à espera do terceiro filho com Zé Felipe. Os dois, vale lembrar, são pais de Maria Alice, de dois anos, e de Maria Flor, de um aninho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de cliques em aparece ao lado da família, exibindo a barriguinha no começo da gestação, e confessou que ela e o cantor foram pegos de surpresa, mas estão muito felizes.

"Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu a famosa.

Nos comentários, o casal recebeu mensagens de felicitações. "Parabéns! Deus abençoe!!! Saúde, amém", disse a atriz e apresentadora Tata Werneck. "Que lindos!!! Parabéns, que Deus abençoe muito. Que venha com muita saúde", desejou a cantora e ex-BBB Gabi Martins. "Ahhh Que lindeza! Felicidades! Que venha com saúde!", falou uma seguidora.

Confira a publicação:

Virginia e Zé levam filhas para conhecer nova mansão

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe levaram as filhas, Maria Alice, que está com dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um, para um passeio muito especial. As herdeiras finalmente conheceram a nova mansão da família, que é apelidada de 'Casa das Marias', e fica localizada em um condomínio luxuoso em Goiânia.

Em suas redes sociais, Virginia abriu um pequeno álbum de fotos com imagens das pequenas admirando as obras da nova residência ao lado dos papais. Entre os registros, a família apareceu posando na fachada de casa, curtindo a área externa e dando uma olhadinha no andamento da piscina, que ainda está em construção, mas já impressiona com o tamanho. Confira as fotos!