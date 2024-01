Virginia e Zé Felipe apresentam nova mansão para as filhas: ‘Casa das Marias’

Virginia e Zé Felipe levam as herdeiras para conhecer nova mansão; imóvel milionário tem sauna, estúdio de gravação, salão de beleza e muito mais

Nesta terça-feira, 16, a influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe levaram as filhas, Maria Alice, que está com dois aninhos, e Maria Flor, que tem apenas um, para um passeio muito especial. As herdeiras finalmente conheceram a nova mansão da família, que é apelidada de 'Casa das Marias', e fica localizada em um condomínio luxuoso em Goiânia.

Em suas redes sociais, Virginia abriu um pequeno álbum de fotos com imagens das pequenas admirando as obras da nova residência ao lado dos papais. Entre os registros, a família apareceu posando na fachada de casa, curtindo a área externa e dando uma olhadinha no andamento da piscina, que ainda está em construção, mas já impressiona com o tamanho.

Na legenda, a influenciadora se derreteu pela conquista: “Dia de levar as Marias na obra da nossa casa!! Como diz a Maria Alice, ‘casa nova das Marias’. Que Deus abençoe, 2024 é nosso. Detalhe: Maria Alice ganhou uma luva de um dos pedreiros, chamado Paulo, que foi super fofo! Gratidão Paulo! Ela levou a luva para o parquinho para mostrar pros amiguinhos”, Virginia detalhou na publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Virgínia visita as obras da residência milionária, que está em construção desde o ano passado. A influenciadora, inclusive, já entregou alguns detalhes com um tour pelo imovel, que tem cômodos diferenciados para atender as necessidades pessoais e profissionais da família do cantor.

Além de sala, cozinha, e demais dependências comuns, a casa conta com sete quartos para receber hóspedes e os futuros filhos do casal. Além disso, a nova residência tem áreas de lazer e trabalho como academia, SPA, adega, salão de beleza, sala de massagem, estúdio de gravação, e estúdio de música. Virginia ainda pretende comprou o terreno ao lado para construir um anexo de lazer para visitas.

Durante o tour, a influenciadora ainda revelou que todos os quartos são iguais para não ter desavenças: “Três para os próximos bebês e a suíte da Maria Alice, só que tudo igual, tudo com banheira e tudo com closet, tamanho igual, para não ter briga no futuro”, a nora de Leonardo falou sobre os planos de aumentar a família.

