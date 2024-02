Cadê a barriga? Virginia Fonseca choca ao surgir de biquíni

Grávida pela terceira vez, Virginia Fonseca choca ao exibir barriga retíssima; influenciadora se mostrou ansiosa para saber se é menino ou menina

A influenciadora Virginia Fonseca chocou com mais um clique exibindo sua barriga. Grávida pela terceira vez, do cantor Zé Felipe, a mamãe de Maria Alice e Maria Flor chamou a atenção ao surgir com a mão no ventre, contudo sem nenhum volume.

Ansiosa para saber se terá mais uma menina ou se terá seu primeiro menino, a empresária milionária compartilhou o momento se refrescando na fazenda do sogro, o sertanejo Leonardo. De biquíni, a loira impressionou com a barriga retíssima ainda sem nenhum resquício de bebê aparente.

"Primeiro carnaval do(a) Totoco(a) e no melhor lugar do mundo que Deus abençoe nossos dias. Ta chegando o dia de descobrir se é menina ou menino hehe quem que vocês acham que é?!", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários, os internautas além de elogiarem e darem palpites sobre ser uma menina ou menino, ainda falaram sobre a barriga da artista. "Eu vendo que tenho mais barriga do que a Virgínia, que tá grávida", disseram.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca fez uma simpatia para descobrir se está esperando uma garota ou um garoto.

Juntos desde 2020, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram publicamente a gravidez do terceiro filho do casal no início de janeiro deste ano. Desde então, a mamãe coruja tem compartilhado alguns momentos de sua terceira gestação. O dois já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca está com novo visual

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Na segunda-feira, 29, a estrela revelou que mudou a cor do cabelo para ter os fios mais próximos de sua tonalidade natural durante a gravidez do terceiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou o resultado da transformação. "Eu estava loira e o meu cabelo foi crescendo. Então, a raiz foi ficando bem marcada e isso estava me irritando bastante, estava ficando incomodada. Estava usando mais a franja presa para disfarçar”, afirmou ela.

Assim, ela contou que optou pela mudança. "E, agora que estou gravidinha, eu não vou ter ânimo para ficar retocando o cabelo e a gente optou por esse cabelo mais natural, mais prático e que eu amei muito. E agora a um passo de ser morena”, declarou.

No feed do Instagram, Fonseca ainda mostrou um vídeo de antes e depois no salão de beleza. "Agora sim posso começar meu 2024!!!! Escolhemos esse cabelo pois eu amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar kkkk sem make na cara e esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento, sem contar que não irei precisar ficar retocando e etc. Agora que eu estou gravidinha (inclusive usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão ne?! O @wnunnes vai saber explicar melhor o que eu fiz no cabelo, mas só sei que eu AMEI!!!! Foi realmente uma TRANSFORMAÇÃO!! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada!!! O WN arrasa DEMAIS!! Gratidão a ele e a equipe dele que me atenderam num domingo e só saímos do salão 6 da matina. E ai, gostaram? 2024 É NOSSO. Toda honra e glória a Deus!", escreveu.