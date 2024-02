Grávida do 3º filho, Virginia faz simpatia para descobrir sexo do bebê

Menino ou menina? Ansiosa para descobrir o sexo do terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca realizou a simpatia da colher

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores animados na manhã desta terça-feira, 06, ao contar que realizou uma simpatia antiga para descobrir o sexo de seu terceiro filho, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Eles, que já são pais de duas meninas, já revelaram grande desejo de ter um herdeiro menino.

Em seu Instagram oficial, ela explicou que recorreu a simpatia após sua mãe, Margareth Serrão, sonhar que o bebê é um menino. Virginia, então, explicou detalhadamente como funciona a 'técnica'.

"De um lado tem uma colher e do outro tem um garfo. Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina, mas nada é certo", relatou a nora do cantor Leonardo, bastante animada.

No registro compartilhado, ela mostra que sentou na almofada onde estava o garfo. "Boatos que vai ser menino. Não criem expectativas", avisou ela à família, que estava presente no momento da simpatia. Margareth, por sua vez, recordou que na gravidez de Maria Alice, primogênita da influenciadora, ela havia realizado a superstição e sentou na colher.

Juntos desde 2020, Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram publicamente a gravidez do terceiro filho do casal no início de janeiro deste ano. Desde então, a mamãe coruja tem compartilhado alguns momentos de sua terceira gestação. O dois já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

VEJA: Virgínia recorre a simpatia para descobrir sexo do bebê: “Deu menino!” pic.twitter.com/Sm1wSTeNpg — robivan pantoja (@PantojaRobivan) February 6, 2024

De look vazado, Virginia mostra como está seu corpo em 3ª gravidez

A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção com novas fotos postadas em sua rede social. Neste sábado, 03, a empresária, que está grávida pela terceira vez de Zé Felipe, mostrou como está seu corpo agora no início da gestação.

Cheia de estilo, com seu novo visual, de madeixas alongadas, a famosa esbanjou beleza ao apostar em um look de banho branco todo vazado. De biquíni e saída de praia, a loira exibiu suas curvas e a barriguinha quase nem apareceu.

"Pronta p mais um dia, sabadouuu!!! Lets go baby", falou ela exibindo a produção para o momento. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Virginia deveria ser um elogio", falaram sobre a beleza da musa. "Tá ainda mais linda", falaram outros.