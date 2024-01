Virginia Fonseca encanta ao mostrar barriguinha de grávida: 'Pancinha'

À espera do terceiro filho com Zé Felipe, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou um novo registro de sua barriguinha querendo aparecer

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca contou aos seguidores que já está retornando ao Brasil após passar alguns dias de férias na África do Sul, ao lado do marido, Zé Felipe, e dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha. Antes de embarcar no jatinho para iniciar a viagem, ela encantou a web com mais um registro da barriguinha de grávida já aparecendo.

Usando uma legging cinza, Virginia tirou uma foto da peça de roupa marcando a região da barriga. "A pancinha, gente", escreveu na imagem, com emojis de coração. Recentemente, ainda aproveitando as férias, a famosa se clicou durante o banho mostrando a silhueta. "Te amo tota(o) 3. Deus abençoe. Que você venha com muita saúde", declarou.

Virginia Fonseca anunciou publicamente a terceira gravidez no último dia 17. Em seu Instagram oficial, ela selecionou uma sequência de fotos ao lado da família e revelou a novidade: "Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito felizes! Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde porque amor vai ter de sobra", dizia o post.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe já são pais de Maria Alice e Maria Flor. O casal, inclusive, já revelou qual será o nome do terceiro herdeiro: "Já tem nome se for menininha, mas é surpresa. Se for menino, será José Leonardo. É uma homenagem para o Leo [cantor], e o Zé também disse que se fosse menino queria o nome dele. Então, será um nome especial", contou a influencer em entrevista ao jornalista Leo Dias.

Confira o registro da barriguinha de Virginia Fonseca:

Grávida, Virginia Fonseca ganha carinho do marido, Zé Felipe, em viagem

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar as fotos de uma nova viagem com seu marido, o cantor Zé Felipe. Os dois foram juntos para a Cidade do Cabo, na África do Sul, nesta semana e esbanjaram romantismo nas fotos em um ponto turístico.

Inclusive, ele surgiu fazendo carinho na barriga de grávida da esposa, que espera o nascimento do terceiro filho deles. Na legenda, a influencer celebrou a viagem especial. "Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Nós, sempre! Mais um destino pra conta", afirmou ela.