Virginia Fonseca se derrete ao mostrar barriguinha da terceira gravidez

Grávida pela terceira vez, a influenciadora Virginia Fonseca mostrou um registro da barriguinha aparecendo no início da gestação

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores um registro fofíssimo do início de sua terceira gravidez. Ela, que já é mãe de Maria Flor e Maria Alice, se derreteu ao mostrar que a barriguinha já está querendo aparecer.

Nas redes sociais, a esposa do cantor Zé Felipe exibiu a nova silhueta enquanto tomava banho e se derreteu: "Te amo tota (o) 3. Deus abençoe, que você venha com muita saúde", escreveu na imagem. A famosa anunciou a vinda de mais um integrante na família na última quarta-feira, 17. Feliz com a novidade, ela confessou que foi pega de surpresa.

Vale lembrar que Virginia Fonseca está viajando pela África do Sul ao lado do marido e dos sogros, o cantor Leonardo e a influencer Poliana Rocha. Na última segunda-feira, 22, a famosa abriu o álbum de fotos do passeio com Zé Felipe e encantou os seguidores.

O artista sertanejo, inclusive, também mostrou um pouco de seu passeio em família. Nas redes sociais, Leonardo compartilhou um registro romântico ao lado da esposa. Sempre bem-humorado, ele se declarou para Poliana na legenda e brincou: "Férias com meu amor, dona onça", escreveu.

Virginia Fonseca mostra reação de Zé Felipe ao descobrir gravidez

No último dia 17, Virginia Fonseca surpreendeu seus fãs ao revelar a sua terceira gravidez. E em seu canal do YouTube, a influenciadora digital mostrou a reação de seu marido, o cantor Zé Felipe, ao descobrir que a família estava crescendo.

No vídeo, a empresária fingiu que iria gravar um vídeo respondendo perguntas de fãs com o seu marido. Em uma das perguntas, Zé foi questionado sobre sua vontade de ter filhos. "Zé, você quer que a Virginia engravide esse ano?", perguntou o amigo do casal, como seu fosse um internauta.

"Quero, muito!", respondeu o cantor, que logo foi surpreendido pelo teste de gravidez de sua esposa. Com queixo caído, o artista ficou alguns segundos encaram o resultado. "Sério? O que eu te falei que sonhei hoje?", reagiu o futuro papai de três, que abraçou e trocou beijos com sua esposa na frente da câmera.