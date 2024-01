Grávida, Virginia Fonseca aproveita dia de safari em família na África do Sul

Grávida de seu terceiro filho, Virginia Fonseca aproveita dia de safari na África do Sul durante viagem em família; confira o álbum de fotos!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está aproveitando uma viagem em família na África do Sul. E nesta segunda-feira, 22, a esposa de Zé Felipe abriu o álbum de fotos do passeio em suas redes sociais e encantou seus seguidores.

Grávida de seu terceiro filho, a mãe das pequenas Maria Alice e Maria Flor surgiu sorridente ao curtir o passeio. Nos cliques, Virginia apareceu sorridente e cercada pela natureza enquanto se divertia com os animais do safari. Nas fotos, Zé Felipe também fez questão de postar com a amada.

"Primeiro dia de safari. Foi muuuuuito divertido os elefantes foram os mais simpáticos. Veio pertinhooooo de nós, deu até vontade de abraçar, mas depois passou #medo rss", escreveu a empresária na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores se divertiram com o álbum de fotos. "Amo vocês", declarou sua sogra, Poliana Rocha. "Que daora!", disparou um fã. "Aproveita gravidinha", desejou outro. "Ver você feliz, aproveitando... É muito bom!!", disse mais um.

Confira a publicação:

Virginia Fonseca mostra reação de Zé Felipe ao descobrir gravidez

No último dia 17, Virginia Fonseca surpreendeu seus fãs ao revelar a sua terceira gravidez. E em seu canal do YouTube, a influenciadora digital mostrou a reação de seu marido, o cantor Zé Felipe, ao descobrir que a família estava crescendo.

No vídeo, a empresária fingiu que iria gravar um vídeo respondendo perguntas de fãs com o seu marido. Em uma das perguntas, Zé foi questionado sobre sua vontade de ter filhos. "Zé, você quer que a Virginia engravide esse ano?", perguntou o amigo do casal, como seu fosse um internauta.

"Quero, muito!", respondeu o cantor, que logo foi surpreendido pelo teste de gravidez de sua esposa. Com queixo caído, o artista ficou alguns segundos encaram o resultado. "Sério? O que eu te falei que sonhei hoje?", reagiu o futuro papai de três, que abraçou e trocou beijos com sua esposa na frente da câmera.