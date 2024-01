Leonardo abre álbum de fotos de sua viagem com Poliana Rocha

Leonardo mostrou que está aproveitando a viagem em família para à África do Sul e aproveitou para deixar uma declaração: 'Dona onça'

O cantor Leonardo está aproveitando cada momento de sua viagem em família à África do Sul. Nesta terça-feira, 23, o artista compartilhou alguns registros de um passeio romântico ao lado da esposa, Poliana Rocha.

Em seu perfil oficial no Instagram, o pai de Zé Felipe publicou uma foto abraçando a amada e uma outra sozinho enquanto apreciava o local. Sempre bem-humorado, ele se declarou para Poliana na legenda e brincou: "Férias com meu amor, dona onça", escreveu. Poliana, por sua vez, fez questão de responder o marido: "Te amo", comentou.

Nos comentários, diversos fãs do casal deixaram inúmeros elogios aos dois. "Perfeitos", disse uma internauta. "Eu amo, dona onça lutou pela presa dela. Vocês são muito abençoados", falou outra. "Esse Léo, não perde a piada", se divertiu uma terceira.

Vale lembrar que Leonardo e Poliana Rocha também estão acompanhados do filho, Zé Felipe, e da nora, Virginia Fonseca. A família realizou a viagem poucos dias após a influenciadora digital revelar a terceira gravidez.

João Guilherme reage à terceira gravidez de Virginia e Zé Felipe

Na última quarta-feira, 17, João Guilherme surpreendeu ao comentar sobre a notícia da terceira gravidez de seu irmão mais velho, o cantor Zé Felipe, e sua cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca. O ator comemorou a chegada de mais um membro na família após enfrentar especulações de uma possível desavença com os parentes.

Virginia, que revelou a gravidez através de uma publicação em seu perfil no Instagram, recebeu um comentário emocionado do artista: "Pqp. Amo vocês", iniciou João, que ainda deu um palpite para o nome do bebê: "Se for menina que seja outra Maria por favor. Vai ser o império das Maria. A minha quero Maria também vamos vê se a futura mãe deixa", ele brincou.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, João também comentou sobre a novidade em sua família: "Que coisa doida eu tenho só 21 anos e agora sou tio de seis crianças", disse o ator. Além de Zé Felipe e João Guilherme, o cantor sertanejo também é pai de Matheus, Jéssica Beatriz, Monyque Isabella e Pedro Leonardo.