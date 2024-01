Grávida, Virginia Fonseca ganha carinho do marido, Zé Felipe, em viagem

Esperando o nascimento do terceiro filho, Virginia Fonseca viaja com Zé Felipe e ele posa com a mão na barriguinha da esposa

A influenciadora digital Virginia Fonseca encantou seus seguidores ao mostrar as fotos de uma nova viagem com seu marido, o cantor Zé Felipe. Os dois foram juntos para a Cidade do Cabo, na África do Sul, nesta semana e esbanjaram romantismo nas fotos em um ponto turístico.

Inclusive, ele surgiu fazendo carinho na barriga de grávida da esposa, que espera o nascimento do terceiro filho deles. Na legenda, a influencer celebrou a viagem especial. “Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você. Nós, sempre! Mais um destino pra conta”, afirmou ela.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a terceira gravidez nesta semana. Os dois já são pais de Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Virginia Fonseca vai ter programa de TV no SBT

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que está grávida pela terceira vez com o cantor Zé Felipe. Porém, os fãs começaram a questionar como vai ficar a estreia dela como apresentadora no SBT.

Em 2023, a influencer assinou contrato com o SBT para ter um programa de entretenimento na grade de programação. Agora, ela afirmou que o projeto segue em pé e já está na fase de ajustes dos detalhes. Mesmo com a gravidez, ela vai seguir com as gravações e com a estreia do programa.

Em entrevista com o colunista Leo Dias, Virginia Fonseca contou que a notícia da gravidez foi bem recebida pela equipe do SBT e pela vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti. "Ela disse que não havia problema. Vamos ter que modificar algumas coisas, mas o pessoal está super aberto", afirmou ela.

Por sua vez, a equipe de comunicação do SBT informou ao site NaTelinha que vai dar todo o suporte necessário para Virginia durante a gravidez e que o programa vai se chamar Sabadou com Virginia.