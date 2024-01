E o programa no SBT? Grávida, Virginia Fonseca fala sobre atração na TV

Depois que Virginia Fonseca anunciou que está grávida pela terceira vez, os fãs questionaram se ela vai seguir com o programa no SBT. Saiba a resposta!

A influenciadora digital Virginia Fonseca agitou as redes sociais nesta semana ao anunciar que está grávida pela terceira vez com o cantor Zé Felipe. Porém, os fãs começaram a questionar como vai ficar a estreia dela como apresentadora no SBT.

Em 2023, a influencer assinou contrato com o SBT para ter um programa de entretenimento na grade de programação. Agora, ela afirmou que o projeto segue em pé e já está na fase de ajustes dos detalhes. Mesmo com a gravidez, ela vai seguir com as gravações e com a estreia do programa.

Em entrevista com o colunista Leo Dias, Virginia Fonseca contou que a notícia da gravidez foi bem recebida pela equipe do SBT e pela vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti. "Ela disse que não havia problema. Vamos ter que modificar algumas coisas, mas o pessoal está super aberto", afirmou ela.

Por sua vez, a equipe de comunicação do SBT informou ao site NaTelinha que vai dar todo o suporte necessário para Virginia durante a gravidez e que o programa vai se chamar Sabadou com Virginia.

O anúncio da gravidez

Virginia Fonseca anunciou na noite de quarta-feira, 17, que está à espera do terceiro filho com Zé Felipe. Os dois, vale lembrar, são pais de Maria Alice, de dois anos, e de Maria Flor, de um aninho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de cliques em aparece ao lado da família, exibindo a barriguinha no começo da gestação, e confessou que ela e o cantor foram pegos de surpresa, mas estão muito felizes.

"Agora somos 5!!! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes!!! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com TUDO!!! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra!!!! Toda honra e glória a Deus. 2024 é nosso", escreveu a famosa.