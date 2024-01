João Guilherme reage à terceira gravidez de Virginia e Zé Felipe: “Coisa doida”

Após rumores de rompimento na família, João Guilherme surpreende ao comentar sobre a chegada de mais um herdeiro Virginia e Zé Felipe

Na última quarta-feira, 17, João Guilherme surpreendeu ao comentar sobre a notícia da terceira gravidez de seu irmão mais velho, o cantor Zé Felipe, e sua cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca. O ator comemorou a chegada de mais um membro na família após enfrentar especulações de uma possível desavença com os parentes.

Virginia, que revelou a gravidez através de uma publicação em seu perfil no Instagram, recebeu um comentário emocionado do artista: "Pqp. Amo vocês", iniciou João, que ainda deu um palpite para o nome do bebê: "Se for menina que seja outra Maria por favor. Vai ser o império das Maria. A minha quero Maria também vamos vê se a futura mãe deixa", ele brincou.

Em sua conta oficial no X, o antigo Twitter, João também comentou sobre a novidade em sua família: “Que coisa doida eu tenho só 21 anos e agora sou tio de seis crianças”, disse o ator, que é um dos seis herdeiros do cantor sertanejo Leonardo, que agora também tem seis netinhos, frutos de diferentes relacionamentos dos filhos.

que coisa doida eu tenho só 21 anos e agora sou tio de 6 crianças — J҉ (@Joaoguiavila) January 17, 2024

Com a chegada de mais um bebê, Zé Felipe lidera como pai de três crianças: Maria Alice, que tem dois aninhos, Maria Flor, de apenas um, e o pequeno, que ainda não teve sexo ou nome revelados. Outro filho do cantor, Pedro Leonardo também tem duas meninas, Maria Sophia, de 13 anos e Maria Vitória, de seis, completando o ‘império das Marias’.

A filha do cantor Jéssica Beatriz é a única que teve um filho menino até o momento, o pequeno Noah, que está com oito aninhos. Por enquanto, os outros filhos do sertanejo, Matheus Vargas, Monyque Isabella e João Guilherme seguem sem herdeiros, mas quem sabe a lista de netinhos do cantor não aumenta até o final desse ano?

João Guilherme joga a real sobre rompimento na família:

Na semana passada, especulações indicaram que João Guilherme teria se cansado dos deboches e alfinetadas vindos de sua própria família. O suposto machismo do pai em relação ao filho caçula seria um dos motivos do rompimento. Mas segundo o ator, os rumores são infundados e a família está em harmonia atualmente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, João Guilherme quebrou o silêncio e fez questão de rebater as especulações que circulavam sobre sua relação com o pai e o irmão. O jovem deixou claro que não cortou relações com os parentes: “Rompem o que exatamente?”, ele iniciou em um comentário ironizando sobre a polêmica e desmentiu os boatos.