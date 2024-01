João Guilherme joga a real sobre rumores de rompimento na família: “Não é mais”

João Guilherme quebra o silêncio e desabafa sobre rumores de que teria cortado relações com Leonardo, Zé Felipe e Virginia Fonseca

Nesta terça-feira, 09, João Guilherme viu seu nome no centro de uma nova polêmica. É que circularam rumores de um suposto rompimento com alguns de seus familiares, incluindo seu pai Leonardo, o irmão Zé Felipe e a cunhada Virgínia Fonseca. Porém, o artista usou as redes sociais para esclarecer que a polêmica não passou de uma suposição.

Mais cedo, as especulações indicaram que João Guilherme teria se cansado dos deboches e alfinetadas vindos de sua própria família. O suposto machismo do cantor sertanejo em relação ao filho caçula seria um dos motivos do rompimento. Mas segundo o ator, os rumores são infundados e a família está em harmonia atualmente.

Através de seu perfil oficial no Instagram, João Guilherme quebrou o silêncio e fez questão de rebater as especulações que circulavam sobre sua relação com o pai e o irmão. O jovem deixou claro que não cortou relações com os parentes: “Rompem o que exatamente?”, ele iniciou em um comentário ironizando sobre a polêmica.

“Ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão?”, o rapaz brincou com os boatos e desabafou sobre a situação: "'Segundo fontes, pipipipopopo”’. Você inventou. Deixa minha família em paz, por favor”, João Guilherme finalizou a declaração negando que esteja vivendo alguma desavença com a família de Leonardo, que tem outros cinco herdeiros.

João Guilherme fala sobre polêmica envolvendo seu pai - Reprodução/Instagram

João Guilherme e Leonardo viveram período turbulento:

No passado, João Guilherme mencionou ter enfrentado dificuldades na relação com o pai, especialmente devido a divergências políticas durante um período eleitoral. Até Poliana Rocha, sua madrasta, se envolveu na polêmica ao comentar sobre a pensão do filho mais novo de seu marido, que é fruto do relacionamento de Leonardo com Naira Avilla.

"E por favor não me venham com discursos como 'se sustenta sem a pensão do pai então...' ou 'nunca precisou acordar cedo pra pegar na enxada, tudo que é tem é por causa do pai. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. NUNCA dependi dele", João rebateu os comentários sobre ser sustentado pelo pai.

Entretanto, eles resolveram suas diferenças e João até participou da celebração de 60 anos do sertanejo, que foi organizada pela madrasta. Além disso, o ator também negou os rumores de uma desavença com seu irmão, Zé Felipe: “Vejo o tempo inteiro vocês botando eu e meu irmão num lugar de bom e mal, maior ou menor, melhor ou pior”, disse o artista.

“Somos irmãos e não faz bem pra nenhum de nós dois ler isso. Obrigado se puderem respeitar um pouquinho a intimidade e trabalho da minha família eu agradeço", João desabafou e ainda saiu em defesa da cunhada, a influenciadora Virginia Fonseca, na época em que ela recebeu críticas por conta de um vídeo envolvendo a babá de suas filhas.