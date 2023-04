E agora? Leonardo e João Guilherme ficam cara a cara pela primeira vez após polêmica

Leonardo e João Guilherme ficam cara a cara em jantar realizado na mansão do sertanejo; veja como foi

O ator João Guilherme visitou o pai Leonardo em sua mansão pela primeira vez em meses. Em vídeos publicados nas redes sociais nesta segunda-feira, 10, os dois aparecem sentados à mesa em um clima cordial.

Quem compartilhou as imagens foi Poliana Rocha, esposa do cantor. A influenciadora Virgínia Fonseca, que é casada com Zé Felipe, também mostrou imagens do encontro que ainda contou com a presença de primos e sobrinhos do cantor.

Todos foram recebidos em um jantar caprichado que selou a reaproximação entre a família, relação que estava estremecida por polêmicas do passado. Na última semana, o ator inclusive surpreendeu ao defender a esposa do irmão de críticas.

"Vocês pegam alguém pra criticar e fazem isso até, de verdade, atingir o que vocês querem. Vocês não sabem como pode ta a cabeça de quem vocês tão mexendo, ou pior, às vezes nem ligam. Se não ta gostando da música, não ouve, é simples. Não tá gostando do que vê nos stories da gata, NÃO VÊ", declarou ele em um desabafo nas redes sociais.

Esta é a primeira vez que os dois são vistos juntos desde o ano passado. A confusão entre os dois começou em outubro. Irritado com as mensagens que recebia nas redes sociais e com o posicionamento político do pai, João Guilherme garantiu que nunca dependeu do sertanejo e disse que as afirmações eram um desrespeito com sua mãe, Naira Avila, e com toda sua família materna, que, segundo ele, foram responsáveis pela sua criação.

“E por favor, não me venham com discursos como ‘Se sustenta sem a pensão do seu pai então’, ou ‘Nunca precisou acordar cedo para pegar na enxada, tudo que tem é por causa do pai’. Isso é falta de respeito com a família da minha mãe que me criou e educou. Nunca dependi dele”, disparou.

Após a repercussão das falas, o próprio Leonardo se pronunciou e colocou panos quentes na história. "Eu acho o João Guilherme muito sincero, eu acho que ele fala o que ele pensa, ele é um baita de um moleque. Você perguntou se tem alguém que parece um pouco comigo, ele é meio bocudo, meio falador e parece um pouquinho por esse lado", afirmou ele na época.

Veja: