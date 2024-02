De look vazado, Virginia mostra como está seu corpo em 3ª gravidez

Grávida pela terceira vez, Virginia mostra como estão suas curvas ao apostar em look branco de banho todo vazado; veja as fotos

A influenciadora Virginia Fonseca chamou a atenção com novas fotos postadas em sua rede social. Neste sábado, 03, a empresária, que está grávida pela terceira vez de Zé Felipe, mostrou como está seu corpo agora no início da gestação.

Cheia de estilo, com seu novo visual, de madeixas alongadas, a famosa esbanjou beleza ao apostar em um look de banho branco todo vazado. De biquíni e saída de praia, a loira exibiu suas curvas e a barriguinha quase nem apareceu.

"Pronta p mais um dia, sabadouuu!!! Lets go baby", falou ela exibindo a produção para o momento. Nos comentários da publicação, os internautas encheram a artista de elogios. "Virginia deveria ser um elogio", falaram sobre a beleza da musa. "Tá ainda mais linda", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, a influenciadora chamou a atenção com o vestido todo aberto na barriga para marcar presença no aniversário de 32 anos de Neymar Jr. Ela ainda foi criticada por outro look listrado para evento com Zé Felipe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca está com novo visual

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Na segunda-feira, 29, a estrela revelou que mudou a cor do cabelo para ter os fios mais próximos de sua tonalidade natural durante a gravidez do terceiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou o resultado da transformação. "Eu estava loira e o meu cabelo foi crescendo. Então, a raiz foi ficando bem marcada e isso estava me irritando bastante, estava ficando incomodada. Estava usando mais a franja presa para disfarçar”, afirmou ela.

Assim, ela contou que optou pela mudança. "E, agora que estou gravidinha, eu não vou ter ânimo para ficar retocando o cabelo e a gente optou por esse cabelo mais natural, mais prático e que eu amei muito. E agora a um passo de ser morena”, declarou.

No feed do Instagram, Fonseca ainda mostrou um vídeo de antes e depois no salão de beleza. "Agora sim posso começar meu 2024!!!! Escolhemos esse cabelo pois eu amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar kkkk sem make na cara e esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento, sem contar que não irei precisar ficar retocando e etc. Agora que eu estou gravidinha (inclusive usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão ne?! O @wnunnes vai saber explicar melhor o que eu fiz no cabelo, mas só sei que eu AMEI!!!! Foi realmente uma TRANSFORMAÇÃO!! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada!!! O WN arrasa DEMAIS!! Gratidão a ele e a equipe dele que me atenderam num domingo e só saímos do salão 6 da matina. E ai, gostaram? 2024 É NOSSO. Toda honra e glória a Deus!", escreveu.