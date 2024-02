Grávida, Virginia Fonseca exibe barriga em look que dividiu opiniões

Ao lado de Zé Felipe, Virginia Fonseca exibe barriga de sua terceira gravidez e dá o que falar ao apostar em vestido estampado; veja

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao surgir com a barriguinha de sua terceira gravidez em evidência em novas fotos ao lado de Zé Felipe. Produzido para o evento, o casal protagonizou os registros em grande estilo e claro que a grávida roubou a cena.

Usando um vestido longo, colado ao corpo e de estampa com listras, a empresária milionária revelou como está a barriga de sua terceira gestação. Fazendo poses ao lado do marido, a mamãe de terceira viagem deu um show de beleza e dividiu opiniões com a escolha da roupa.

Nos comentários da publicação, os seguidores babaram pelos papais de Maria Alice e Maria Flor que logo logo terão seu terceiro herdeiro. "Que lindos", escreveram. "Misericórdia desse estilista, com tanto dinheiro e essa roupa feia", opinaram. "Virginia, você nunca erra no look, o que aconteceu hoje?", perguntaram.

Nos últimos dias, Virginia Fonseca recebeu um diagnóstico igual ao de seu esposo. "Sim, fui diagnosticada com TDAH e hiperatividade (acho que essa parte todo mundo sabia, né?)”, comentou.

Virginia Fonseca está com novo visual

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Na segunda-feira, 29, a estrela revelou que mudou a cor do cabelo para ter os fios mais próximos de sua tonalidade natural durante a gravidez do terceiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou o resultado da transformação. "Eu estava loira e o meu cabelo foi crescendo. Então, a raiz foi ficando bem marcada e isso estava me irritando bastante, estava ficando incomodada. Estava usando mais a franja presa para disfarçar”, afirmou ela.

Assim, ela contou que optou pela mudança. "E, agora que estou gravidinha, eu não vou ter ânimo para ficar retocando o cabelo e a gente optou por esse cabelo mais natural, mais prático e que eu amei muito. E agora a um passo de ser morena”, declarou.

No feed do Instagram, Fonseca ainda mostrou um vídeo de antes e depois no salão de beleza. "Agora sim posso começar meu 2024!!!! Escolhemos esse cabelo pois eu amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar kkkk sem make na cara e esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento, sem contar que não irei precisar ficar retocando e etc. Agora que eu estou gravidinha (inclusive usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão ne?! O @wnunnes vai saber explicar melhor o que eu fiz no cabelo, mas só sei que eu AMEI!!!! Foi realmente uma TRANSFORMAÇÃO!! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada!!! O WN arrasa DEMAIS!! Gratidão a ele e a equipe dele que me atenderam num domingo e só saímos do salão 6 da matina. E ai, gostaram? 2024 É NOSSO. Toda honra e glória a Deus!", escreveu.