Virginia impressiona ao mostrar semelhança com a filha: 'Cópia da mamãe'

Virginia Fonseca encantou os fãs ao posar com a primogênita, Maria Alice, e surpreendeu ao mostrar grande semelhança com a filha

A influenciadora Virginia Fonseca encantou os seguidores ao compartilhar um registro fofíssimo ao lado da filha mais velha, Maria Alice, de dois anos, na última terça-feira, 29. O que chamou mais atenção dos fãs foi a semelhança entre as duas, que posaram coladinhas para as fotos.

Na legenda da publicação, a esposa de Zé Felipe também destacou o quanto a pequena se parece com ela. "Minha primogênita que é a cópia da mamãe. Amo você e esse seu sorriso mais lindo", se derreteu a famosa, que está grávida do terceiro filho do casal.

Nos comentários, diversos internautas se surpreenderam ao perceber o quanto a pequena cresceu e a grande semelhança entre mãe e filha. "Agora deu pra ver que é sua cópia mesmo", observou uma seguidora. "Virginia, como se sente sabendo que pariu sua cópia?", brincou outra. "Meu Deus, mini Virgininha todinha", se encantou o influenciador Lucas Guedez, amigo pessoal da loira.

Além de Maria Alice, Virginia e Zé Felipe também são pais de Maria Flor, de um aninho. No último dia 17, o casal anunciou publicamente que estão à espera do terceiro filho. Nas redes sociais, a influenciadora digital postou uma sequência de cliques ao lado da família, exibindo a barriguinha no começo da gestação.

Virginia Fonseca mostra barriguinha de grávida

A empresária e influenciadora Virginia Fonseca contou aos seguidores que já está retornando ao Brasil após passar alguns dias de férias na África do Sul, ao lado do marido, Zé Felipe, e dos sogros, Leonardo e Poliana Rocha. Antes de embarcar no jatinho para iniciar a viagem, ela encantou a web com mais um registro da barriguinha de grávida já aparecendo.

Usando uma legging cinza, Virginia tirou uma foto da peça de roupa marcando a região da barriga. "A pancinha, gente", escreveu na imagem, com emojis de coração. Recentemente, ainda aproveitando as férias, a famosa se clicou durante o banho mostrando a silhueta. "Te amo tota (o) 3. Deus abençoe. Que você venha com muita saúde", declarou. Confira!