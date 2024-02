Virginia Fonseca impressiona ao deixar a barriga toda de fora em festa

Grávida pela terceira vez, Virginia Fonseca impressiona ao exibir a barriga toda de fora em look arrasador para o aniversário de Neymar Jr.

A influenciadora Virginia Fonseca surpreendeu com mais um look para mostrar sua barriguinha da terceira gravidez. Neste sábado, 03, a empresária postou fotos da produção que fez para curtir a festa dos 32 anos de Neymar Jr. e surpreendeu com a roupa escolhida o momento.

Com o abdômen todo à mostra no vestido ousado, a esposa do cantor Zé Felipe surgiu arrasadora e chocou com a definição da região mesmo sendo sua terceira gravidez. Com um volume mínimo na barriga, quase não perceptível, ela deu um show de beleza.

"De ontem. #NJ32 Obs: sim, essa é a Rafa Uccman, pode não parecer, mas é", falou sobre a amiga que apareceu nas fotos com ela. Nos comentários, os internautas encheram a famosa de elogios. "Maravilhosa, Poderosa. Exuberante, a roupa é a modelo", admiraram. "A barriguinha", notaram outros.

Ainda nos últimos dias, Virginia Fonseca dividiu opiniões ao apostar em um vestido com listras. A loira deu o que falar com a peça, principalmente por deixar a barriga em evidência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia Fonseca está com novo visual

A influenciadora digital Virginia Fonseca está com novo visual! Na segunda-feira, 29, a estrela revelou que mudou a cor do cabelo para ter os fios mais próximos de sua tonalidade natural durante a gravidez do terceiro filho.

Nas redes sociais, ela mostrou o resultado da transformação. "Eu estava loira e o meu cabelo foi crescendo. Então, a raiz foi ficando bem marcada e isso estava me irritando bastante, estava ficando incomodada. Estava usando mais a franja presa para disfarçar”, afirmou ela.

Assim, ela contou que optou pela mudança. "E, agora que estou gravidinha, eu não vou ter ânimo para ficar retocando o cabelo e a gente optou por esse cabelo mais natural, mais prático e que eu amei muito. E agora a um passo de ser morena”, declarou.

No feed do Instagram, Fonseca ainda mostrou um vídeo de antes e depois no salão de beleza. "Agora sim posso começar meu 2024!!!! Escolhemos esse cabelo pois eu amo praticidade e me filmo de qualquer ângulo, qualquer dia, acabando de acordar kkkk sem make na cara e esse é um cabelo que fica bom em qualquer momento, sem contar que não irei precisar ficar retocando e etc. Agora que eu estou gravidinha (inclusive usamos apenas produtos sem amônia), haja paciência para ficar horas e horas no salão ne?! O @wnunnes vai saber explicar melhor o que eu fiz no cabelo, mas só sei que eu AMEI!!!! Foi realmente uma TRANSFORMAÇÃO!! Nunca tive o cabelo assim e estou completamente apaixonada!!! O WN arrasa DEMAIS!! Gratidão a ele e a equipe dele que me atenderam num domingo e só saímos do salão 6 da matina. E ai, gostaram? 2024 É NOSSO. Toda honra e glória a Deus!", escreveu.