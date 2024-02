Virginia Fonseca combina fantasia de Carnaval com as filhas: "Bloquinho das crianças"

Curtindo o Carnaval em família, Virginia Fonseca combina sua fantasia com suas filhas, Maria Alice e Maria Flor; confira as fotos!

A influenciadora digital Virginia Fonseca está curtindo um Carnaval mais sossegado em família. Visitando a fazenda de seu sogro, o cantor Leonardo, em Goiânia, a esposa de Zé Felipe aproveitou para curtir com suas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1 ano.

Em seu perfil oficial do Instagram, a empresária mostrou que ela combinou fantasias com suas pequenas, encantando todos os seguidores. Nos registros, publicados nesta terça-feira, 13, o trio apareceu super colorido, com blusa de sereia, detalhes em conchas e franjas brilhantes, além de uma saia de tule para complementar o look.

"OOOO BEBE, É AS MARIAS QUE TÃO NO COMANDO (Maria Alice q canta assim kkkkk pézinho no chão Tota). Nosso bloquinho das crianças super animado por cá", revelou Virginia na legenda da publicação. Nos comentários, vários seguidores se derreteram pelos registros.

"Amores", escreveram Zé Felipe e sua mãe, Poliana Rocha, nos comentários. "O biquinho da Flor", disse um fã sobre a foto onde Maria Flor manda beijo para a câmera. "Uma a cara da Virginia a outra a cara do Zé. Lindas demais", opinou outro. "As três iguais... minhas meninas", disparou mais um.

Leonardo impressiona internautas em semelhança com sua neta

Passando o Carnaval em sua fazenda ao lado da família, o cantor Leonardo aproveitou um dia delicioso ao lado de sua esposa, Poliana Rocha, e da neta, Maria Flor, de 1 ano, filha de Zé Felipe e VirginiaFonseca. Juntinhos, os três saíram para fazer uma atividade em família.

"Hoje foi dia de passeio de quadriciclo com vovô e vovó", dizia a legenda da publicação, feita no perfil oficial de Flor com sua irmã, Maria Alice, de 2 anos. No entanto, o que roubou a cena foi a semelhança entre o sertanejo e sua neta.

Diversos internautas usaram os comentários para mostrar que ficaram impressionados com a dupla. "A florzinha é muito parecida com o vovô Leo", disse um. "Florzinha é a cara do Léo", opinou outro.

Já outros seguidores não deixaram de se derreter pela pequena e seus avós. "Florzinha é muito perfeita", declarou um fã. "Lindos demais", disparou outro. "Família abençoada", escreveu mais um.

