Leonardo impressiona internautas em semelhança com sua neta, Maria Flor

Aproveitando um dia em família, Leonardo impressiona internautas ao exibir sua semelhança com a neta, Maria Flor, filha de Zé Felipe e Virginia Fonseca

O cantor Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha, aproveitaram um dia delicioso em família nesta segunda-feira, 12. Nas redes sociais, o casal posou com sua neta, Maria Flor, de 1 ano, filha do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca, enquanto aproveitavam um passeio.

Aproveitando o Carnaval na fazenda da família em Goiânia, o trio curtiu um dia para andar de quadriciclo e se divertir muito. "Hoje foi dia de passeio de quadriciclo com vovô e vovó", dizia a legenda da publicação, feita no perfil oficial de Flor com sua irmã, Maria Alice, de 2 anos.

No entanto, o que roubou a cena foi a semelhança entre o sertanejo e sua neta. Diversos internautas usaram os comentários para mostrar que ficaram impressionados com a dupla. "A florzinha é muito parecida com o vovô Leo", disse um. "Florzinha é a cara do Léo", opinou outro.

Já outros seguidores não deixaram de se derreter pela pequena e seus avós. "Florzinha é muito perfeita", declarou um fã. "Lindos demais", disparou outro. "Família abençoada", escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Alice e Maria Flor (@mariasbaby)

Grávida, Virginia Fonseca choca ao surgir de biquíni

À espera de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, a influenciadora digital Virginia Fonseca impressionou seus seguidores com mais um clique exibindo sua barriga. A mamãe de Maria Alice e Maria Flor chamou a atenção ao surgir com a mão no ventre, contudo sem nenhum volume.

Ansiosa para saber se terá mais uma menina ou se terá seu primeiro menino, a empresária milionária compartilhou o momento se refrescando na fazenda do sogro, o sertanejo Leonardo. De biquíni, a loira impressionou com a barriga retíssima ainda sem nenhum resquício de bebê aparente.

"Primeiro carnaval do(a) Totoco(a) e no melhor lugar do mundo que Deus abençoe nossos dias. Ta chegando o dia de descobrir se é menina ou menino hehe quem que vocês acham que é?!", escreveu a famosa na legenda.

Nos comentários, os internautas além de elogiarem e darem palpites sobre ser uma menina ou menino, ainda falaram sobre a barriga da artista. "Eu vendo que tenho mais barriga do que a Virgínia, que tá grávida", disseram.

