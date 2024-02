Virginia detalha chá revelação do 3º filho com Zé Felipe em local especial

Ansiosa para descobrir o sexo do terceiro filho, a influenciadora Virginia Fonseca contou que o chá revelação acontecerá na terça-feira, 20

A influenciadora Virginia Fonseca está em contagem regressiva para descobrir o sexo de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. Os dois, que já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um, anunciaram a nova gravidez no início deste ano.

Em seu canal no YouTube, a nora de Leonardo e Poliana Rocha revelou alguns detalhes sobre a festa, que contará com a presença de amigos e familiares do casal. Na próxima terça-feira, 20, eles poderão finalmente descobrir se esperam o primeiro menino ou se vem mais uma menina.

Ao longo do vídeo publicado por Virginia, ela explicou aos fãs que decidiu realizar o evento de forma intimista, no fim da tarde, entre 18 e 18h30. A comemoração, inclusive, foi planejada e organizada para acontecer em um local muito especial para a família: a fazenda Talismã.

"As cores serão tradicionais, rosa e azul. Acho que fica menos confuso, ainda mais que minha família tem bastante pessoas mais velhas. Acho que isso de verde e roxo ia confundir, ia ser muita novidade. Então vou optar pelo tradicional, que não tem erro", declarou ela no registro.

Na manhã desta segunda-feira, 19, logo após realizar o exame de sexagem fetal para finalizar a organização do chá revelação, a influenciadora digital avisou ao público que fará uma live em seu perfil oficial no Instagram na hora do evento.

Confira:

Virginia faz simpatia para descobrir sexo do bebê

A influenciadora Virginia Fonseca deixou os seguidores animados ao contar que realizou uma simpatia antiga para descobrir o sexo de seu terceiro filho, fruto de seu casamento com o cantor Zé Felipe. Eles, que já são pais de duas meninas, já revelaram grande desejo de ter um herdeiro menino.

Em seu Instagram oficial, ela explicou que recorreu a simpatia após sua mãe, Margareth Serrão, sonhar que o bebê é um menino. Virginia, então, explicou detalhadamente como funciona a 'técnica'.

"De um lado tem uma colher e do outro tem um garfo. Se acertar no garfo, significa que vai ser menino, e se acertar na colher, significa que vai ser menina, mas nada é certo", relatou a nora do cantor Leonardo, bastante animada.

No registro compartilhado, ela mostra que sentou na almofada onde estava o garfo. "Boatos que vai ser menino. Não criem expectativas", avisou ela à família, que estava presente no momento da simpatia. Margareth, por sua vez, recordou que na gravidez de Maria Alice, primogênita da influenciadora, ela havia realizado a superstição e sentou na colher.