Tadeu Schmidt dá recado para Dania Mendez: 'Essa culpa não é sua'

Após expulsar MC Guimê e Cara de Sapato do BBB 23, Tadeu Schmidt fala com Dania Mendez, que chorava bastante com a decisão do programa: 'É uma decisão nossa'

Tadeu Schmidt e Dania Mendez - Foto: Reprodução / Globo