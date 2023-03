Lexa abre o coração após atitudes de MC Guimê no BBB 23: 'Dói demais!'

Lexa toma atitude radical após ver MC Guimê passando a mão em sister do BBB 23: 'Estou assustada e decepcionada'

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo. As imagens do reality show viralizaram na internet e foram alvos de comentários sobre a atitude dele. Então, Lexa decidiu se pronunciar sobre como está se sentindo.

Ela escreveu um recado nas redes sociais para informar que não vai mais assistir ao programa e contou como está se sentindo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Mãe de Lexa viaja para ficar perto da filha

Nesta quinta-feira, 16, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, decidiu pegar o primeiro voo para encontrar a filha neste momento delicado. Ela contou que iria acolher a herdeira para superar as cenas que viu de MC Guimê na festa do BBB 23. Nos stories, Darlin publicou uma foto no avião e escreveu: "Pegando o primeiro voo, já já estarei com a minha filhinha".

À coluna do Leo Dias, do Metropoles, ela falou sobre o que aconteceu. "Ela [Lexa] não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada. Não vejo a hora de chegar perto dela e poder abraçar, cuidar e ser mãe, né? Bem triste isso", disse.