Mãe de Lexa abre o jogo após genro Mc Guimê passar mão em sisters

Darlin Ferrattry pegou o primeiro avião para ver a filha Lexa e falou como ela está se sentindo

Após as atitudes de Mc Guimê na festa da última quarta-feira, 15, a mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry, contou que pegou o primeiro voo para cuidar da filha.

Casado com a funkeira, líder Guimê bebeu demais durante sua festa e protagonizou cenas polêmicas tanto com Bruna Griphao quanto com a intercambista mexicana Dania Mendez. Nos vídeos, é possível ver o momento em que ele acaricia as costas e bumbum da novata, que tenta tirar a mão dele. Além disso, ele deu um tapa na bunda da atriz.

Nos stories, Darlin publicou uma foto no avião e escreveu: "Pegando o primeiro voo, já já estarei com a minha filhinha".

À coluna do Leo Dias, do Metropoles, ela desabafou pela primeira vez: "Ela [Lexa] não está bem. Vim o mais rápido que pude. Estou indo ao encontro da minha filha agora, mas confesso que estou arrasada. Não vejo a hora de chegar perto dela e poder abraçar, cuidar e ser mãe, né? Bem triste isso".

Comemorou a festa do genro

Antes dos fatídicos momentos, a sogra de Guimê fez questão de parabenizar o genro pela festa e elogiá-lo muito. "Linda sua festa, meu gento! Te amamos", disse em um story filmando a TV. "Se divirta muito que a gente vai passar a noite acordados curtindo com você! Lexa já nçao dorme mesmo desde o dia que você entrou no BBB. Essa te ama mesmo", escreveu sem sabe o que a aguardava. Em um outro story em que o cantor se emociona, ela disse: "Acaba com a gente aqui, coração de ouro".

A cantora Lexa também se declarou para o cantor pouco tempo antes das derrapadas do funkeiro: "Eu tô emocionada porque sei o quanto ele luta, o quanto ele é bom, o quanto o coração dele é lindo".