Mãe de Lexa vai ao encontro da filha após cenas de MC Guimê em festa do BBB 23

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, embarca em primeiro voo para apoiar a filha após MC Guimê passar a mão em Dania Mendez no BBB 23

Darlin Ferrattry, mãe de Lexa (27), mostrou que embarcou no primeiro voo para encontrar a filha após os últimos acontecimentos na casa do BBB 23.

MC Guimê (30), marido da cantora, passou dos limites no confinamento e está sendo acusado de assédio por ter passado a mão no bumbum de Dania Mendez (31), convidada do reality La Casa de Los Famosos, durante a festa do Líder no programa da TV Globo. Nas imagens, Dania aparece visivelmente incomodada e tira a mão de Guimê, segurando o braço dele.

Após a repercussão e as críticas pelo comportamento do brother, a mãe de Lexa viajou para dar apoio à funkeira. Nos stories de seu Instagram, na manhã desta quinta-feira, 16, Darlin postou que estava embarcando em aeroporto para encontrar a herdeira. "Pegando o primeiro voo. Já já estarei com a minha filhinha", escreveu ela.

Momentos antes, Darlin elogiou o genro Guimê: "Genro maravilhoso! (...) Se divirta muito que a gente vai passar a noite acordados com você. Lexa já não dorme mesmo desde o dia em que você entrou no BBB", escreveu ela ao mostrar que estava acompanhando a festa na casa mais vigiada do Brasil.

Em sua conta no Twitter, Lexa chegou a se pronunciar, afirmando que não está bem. "Eu sei a mulher incrível que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", afirmou ela. "Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem... Preciso de um tempo pra mim. Até logo… Não sei quando voltarei por aqui", disse ainda.

Confira a mãe de Lexa ao encontro da filha após polêmica de MC Guimê no BBB 23:

BBB 23: Cara de Sapato também é acusado de assédio

Cara de Sapato (33) também passou dos limites com Dania Mendez no BBB 23. Nas redes sociais, internautas falam que ele e MC Guimê não respeitaram a mexicana e também acusam o lutador de MMA de assédio, pedindo pela expulsão do brother no confinamento.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o atleta para Domitila. No Quarto Fundo do Mar com Dania, Cezar Black, Amanda, Marvvila, e Domitila, Sapato ficou um tempo abraçando forte a mexicana, e depois deu um selinho em Dania. "Sapato atrevido", disse ela.

Já se preparando para dormir após a festa, o lutador se jogou na cama onde Dania estava. "Você tá louco, Sapatito, o que está fazendo?", questionou ela, que disse ainda que o brother estava bêbado e era maluco. Após as imagens, os fãs se incomodaram e criticaram a insistência de Cara de Sapato. Alguns chegaram a comentar que ele teria usado golpes de Jiu-Jitsu para prender Dania na cama.

