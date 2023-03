BBB 23: Mc Guimê passa a mão em mexicana e Lexa reage: ''Não tô bem''

Em sua festa, Mc Guimê passa a mão no bumbum de Dania Mendez e Lexa se pronuncia após atitude inesperada

A entrada da mexicana Dania Mendez na casa do BBB 23 agitou os brothers nesta quarta-feira, 15. Durante a festa do líder, a intercambista protagonizou um momento meio tenso com o líder Mc Guimê. Isso porque, ele acabou passando a mão na artista.

Na rede social, vários perfis de fofoca compartilharam o momento da mão boba do cantor e a repercussão não foi boa, já que além de ter feito o ato desrespeitoso com a mexicana, ele é casado com a funkeira Lexa, pessoa que o defende desde o início do reality e puxa torcida para ele.

“Olha pra mim! Você está passando do ponto!”, alertou a atriz Bruna Griphao ao brother tentando impedir que ele continuasse com o comportamento. Em resposta ele falou um palavrão: “F*da-se!”.

Horas depois do ocorrido, Lexa tirou de seu perfil no Instagram a frase "Team Guimê", que significa sua torcida para o esposo e se pronunciou em seu Twitter dizendo que está abalada e por isso irá se afastar por um tempo.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", contou ela como tem sido sua vida desde que o parceiro entrou para o reality.

"Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não tô bem.. preciso de um tempo pra mim. Até logo… não sei quando voltarei por aqui", disse a famosa.

Veja o momento de Mc Guimê na festa com Dania Mendez:

