"Lexa tá de olho", diz Sonia Abrão ao ver Mc Guimê abraçando Dania Mendez

Mc Guimê deu as boas-vindas para a novata Dania Mendez e ato não passou despercebido por apresentadoraa

A apresentadora Sonia Abrão está com a corda toda comentando a entrada da mexicana Dania Mendez no BBB 23. Ela trocou de lugar com a brasileira Key Alves.

Quando a morena entrou na casa, começou a cumprimentar a todos, incluindo o casado Mc Guimê. A apresentadora Sonia Abrão assistia ao momento, quando viu o cantor indo abraçar a mexicana.

"O Guimê respeitou, nem olhou, nem abraçou calorosamente. A Lexa tá de olho", constatou Abrão sobre a companheira dele.

A funkeira, inclusive, já apareceu várias vezes no programa para enviar mensagem ao marido quando ganhou a prova do anjo. Na web, ela comenta sua participação, erros e acertos e não passa pano para o amado, não.

Enquanto o cantor nem deu bola para a novata, Cara de Sapato ficou encantado. No entanto, logo um balde de água fria foi jogado em sua cabeça. Ela comentou que estava envolvido com um participante da 'Casa dos Famosos'.

Apresentadora se irritou com Domitila

Com a entrada da participante, que fala espanhol, a miss Alemanha, que domina sete línguas, começou a traduzir o que Dania falava, o que a apresentadora achou desnecessário. "Precisou muito da Domitila traduzir pra gente, né, precisou muito", debochou.