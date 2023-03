BBB23: Dania Mendez leva bronca da produção em menos de 24 hora e irrita Bruna

Mexicana Dania Mendez irrita Bruna Griphao por bronca leve e acusa produção do BBB 23 de tratamento diferenciado

Nesta quinta-feira, 15, a atriz Bruna Griphao ficou irritada e soltou uma indireta ao notar que a produção do Big Brother Brasil 23 deu uma bronca bem leve na mexicana Dania Mendez, que chegou recentemente na casa mais vigiada do país através do intercâmbio de integrantes com o La Casa de los Famosos 3.

A atriz deu risada com o suposto tratamento diferenciado que a influenciadora mexicana está levando da produção. O que fez Bruna pensar isso foi que, Dania, que está no VIP essa semana, foi para a cozinha segurando um chocolate que pegou do Quarto do Líder. Porém, as regras dizem que os confinados não podem consumir as comidas do líder fora do quarto.

Então, o Big Boss acabou dando um puxão de orelha bem leve em Dania, que não chegou nem ser uma punição, visto que ela acabou de chegar no reality brasileiro e ainda não se acostumou com as regras do programa da Globo. “Dania, atenção!”, mostraram os brothers, ao notar o aviso na TV.

Bruna chegou a explicar o que havia acontecido para a mexicana, que estava confusa com a situação. “Se você ganhar mais uma vez, vai ganhar uma punição. Foi tipo um: ‘Presta atenção, na próxima, você vai ser punida’”, explicou a atriz.

Mas, a atriz não gostou do suposto tratamento privilegiado da mexicana, visto que os brothers estão direto perdendo estalecas, sem aviso prévio. “Mas, aqui eles nem estão dando mais atenção para gente, é punição direto. Mas está tudo certo, tudo bem”, criticou Bruna.

Brothers shippam Dania com Cara de Sapato

Depois da chegada surpresa de Dania Mendez ao BBB 23, os brothers a levam para conhecer a casa. Em espanhol, Domitila Barros pergunta à visitante se ela realmente está fazendo um intercâmbio no Brasil e não está competindo com eles, e Dania Mendez confirma que continua jogando no reality mexicano. Depois, a modelo e influenciadora conhece um pouco dos brothers, que se apresentam.

"Eu imagino que o Cara de Sapato está muito encantado", brinca Domitila para a visitante, em espanhol. Os brothers, então, começam a bater palmas e shippar o lutador com a modelo "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação. Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

