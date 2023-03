BBB23: Amanda empurra Sapato para os braços de mexicana: "Dei a minha aprovação"

Amanda empurra Sapato para a sister que acaba de entrar na casa do BBB23

A chegada de Dania Martinez ao BBB23 nesta quarta-feira, 15, gerou um momento curioso. É que os brothers imediatamente começaram a torcer para que a gata mexicana viva um romance com Cara de Sapato.

Perplexos com a beleza da influenciadora e modelo, eles incentivaram o lutador a dar em cima da sister. "Vai Sapato", disseram. Ele ficou visivelmente constrangido, mas não escondeu sua empolgação.

Foi então que Amanda teve uma reação inesperada. Ela declarou que estava apoiando um romance entre os dois. "Dei a minha aprovação", disse ela mostrando que está tranquila com a situação.

Nas redes sociais, os fãs reagiram. "Se ela soubesse o chato que esse cara é", disse um. "Amanda nem pra fazer um VT sofrendo", lamentou outro. "Ela pensando que engana alguém", disparou um terceiro.

ELA CHEGOU!

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.