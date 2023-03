BBB 23: Big Fone toca e anuncia a chegada de Dania Mendez

Dania Mendez surpreende os participantes do BBB 23 com sua chegada na casa do reality show nesta quarta-feira, 15

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.

Ela cumprimentou todos os participantes e contou que viajou de surpresa para o Brasil enquanto estava participando do La Casa de Los Famosos. “Estou em uma casa lá. Me tiraram da casa vendada. Estou em um intercâmbio”, afirmou ela.

Dania Mendez ficará alguns dias na casa do BBB 23 e terá a missão de escolher qual será o Poder Curinga da semana."Ela, que segue competindo lá no México, terá um papel importante na dinâmica dessa semana. Quem comprar o poder curinga vai ter duas alternativas, o voto duplo ou o voto anulado. E quem vai decidir isso é a nossa visitante. Ela vai tomar a decisão no domingo", contou Tadeu Schmidt.

Vale lembrar que a ex-BBB Key Alves foi a escolhida pela direção do Big Brother Brasil para passar alguns dias no La Casa de Los Famosos.