BBB 23: Saiba qual é o horário da entrada de Dania Mendez no reality show

Tadeu Schmidt revela quando a Dania Mendez chega no BBB 23 e qual será a missão dela no paredão da semana

O apresentador Tadeu Schmidt revelou mais detalhes sobre a chegada de Dania Mendez, que é a participante do La Casa de Los Famosos, do México, que vai fazer um intercâmbio no BBB 23, da Globo. A chegada dela acontecerá nesta quarta-feira, 15, às 15h05 .

A Globo vai exibir a entrada dela ao vivo na programação da TV. Além disso, Schmidt revelou qual é a missão dela na dinâmica do paredão da semana. Ela terá que escolher qual será o poder curinga.

“Amanhã nossos jogadores vão receber uma visita. Dania Mendes vai passar uns dias no BBB 23. Ela que segue competindo lá no México, terá um papel importante na dinâmica dessa semana. Quem comprar o poder curinga vai ter duas alternativas, o voto duplo ou o voto anulado. E quem vai decidir isso é a nossa visitante. Ela vai tomar a decisão no domingo. A chegada da Dania Mendez no BBB 23 vai ser exibida amanhã às 15h05, ao vivo, aqui na programação”, afirmou ele.

Nesta semana, a ex-BBB Key Alves embarcou para o México para participar da versão mexicana do reality show. Enquanto isso, a modelo Dania Mendez, que fez parte do reality estrangeiro, embarcou rumo ao Brasil para entrar no BBB 23 na quarta-feira, 15.

A interação entre os dois programas de TV promete agitar o jogo e ainda ter uma surpresa. Dania chegará ao Big Brother com uma missão que ainda não foi revelada para o público, mas já se sabe que terá uma relação com o poder curinga da semana.

Ela chega ao BBB como integrante do grupo VIP e vai gravar vídeos para o Raio-X para se comunicar com o público. Vale lembrar que o público poderá ver momentos da participação de Key Alves no La Casa de Los Famosos em compilados diários nos programas da semana.