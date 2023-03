Intercâmbio no 'BBB 23': Dania Mendez é escolhida para visitar o reality show

Enquanto Key Alves entrará no 'La Casa de Los Famosos', Dania Mendez é a participante escolhida para vir ao Brasil; saiba mais

Para quem pensou que não poderia acontecer mais reviravoltas dentro da casa mais vigiada do Brasil, se prepare, pois o BBB 23 é uma caixinha de surpresas! No programa desta terça-feira, 14, o público conhecerá a mais nova participante do reality: a modelo Dania Mendez, de 31 anos.

Direto do ‘La Casa de Los Famosos’, no México, a gringa que ainda segue na competição do reality estrangeiro promete causar entre os participantes brasileiros.

Conhecida por ser explosiva, espontânea e competitiva, a sister temporária que reúne mais de 7 milhões de seguidores em suas contas nas redes sociais, terá todas as regalias e será uma das integrantes do grupo VIP.

Como tudo que é bom pode melhorar, Dania terá nas mãos o poder curinga e será a peça determinante dentro do jogo para a próxima formação de paredão, e como todos os brothers, ela também irá se comunicar com o público através do Raio-x.

Enquanto o jogo se desenrola aqui no Brasil, do outro lado, em terras americanas, Key Alves, última eliminada do BBB, terá a chance de passar alguns dias no ‘La Casa de Los Famosos’, no México.

Com um roteiro dirigido por Boninho e Rodrigo Dourado, a produção do reality fica por conta de Mariana Mónaco, e tem apresentação de Tadeu Schmidt. O programa vai ao ar de segunda a sábado na telinha da Globo, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.

Para alegria dos telespectadores, o BBB 23 pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’. Além disso, no gshow, o público tem autonomia para votar e decidir quem sai do jogo, sem contar que também pode acompanhar conteúdos exclusivos, como o ‘Bate-Papo BBB’, a ‘Live do Líder’ e resumos do que de melhor acontece na casa.

VEJA A DIVULGAÇÃO DE DANIA MENDEZ NO BBB 23:

Foto: Divulgação TV GLOBO