Mãe de Viih Tube fala sobre recuperação depois de passar por cirurgias plásticas

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, falou com seus seguidores nesta terça-feira, 02, sobre a recuperação das cirurgias que realizou no rosto

Viviane Di Felice, mãe de Viih Tube, contou a seus seguidores no stories de seu Instagram nesta terça-feira, 02, como está se sentindo quatro dias após se submeter a um combo de cirurgias plásticas na face: facelift deep plane, aplicação de células-tronco, lipofilling, blefaroplastia superior e inferior e lip lifting. Vale lembrar que a avó da Lua di Felice e do Ravi realizou os procedimentos neste sábado, 29.

"Hoje eu estou no meu quarto dia depois da cirurgia. E vocês conseguem observar bem, né? Que estou bastante inchada e, além de eu estar inchada, eu estou sentindo que estou inchada. Então qual é a sensação para você aí que pretende fazer essa cirurgia?", começou a mãe da ex-BBB.

"É uma sensação até que o doutor falou para mim: parece que tem um chapeuzinho de aniversário na cabeça, que você puxa o elastiquinho aqui. Estou sentindo isso. Puxa assim, está bem amarrado, eu estou me sentindo bem esticada e inchada. Não dói, tá? Vou falar a verdade para vocês. O que senti de dor foi na garganta. Porque como intubou, arranhou minha garganta, não tem nada a ver com a cirurgia. Essa ardência que deu que foi a coisa que me incomodou", continuou.

A influenciadora ainda falou um pouco mais sobre como foi a cirurgia: "Para vocês terem noção de todos esses cortes que estão aqui, tanto na orelha, como aqui em cima... Aqui no nariz tem um corte que fez diminuir essa parte da boca. Até parece que fiz um preenchimento labial. Não fiz nada de preenchimento. O procedimento não foi estético, foi plástica mesmo. Estou me sentindo muito bem hoje. Fiz na sexta-feira à noite. Saí do centro cirúrgico era quinze para meia-noite. Acho que foi 6 ou 8 horas de cirurgia. Foi bem delicada, mas eu fiquei muito bem, voltei muito bem".

"E até agora estou me sentindo normal, parece que eu nem fiz cirurgia. O que eu estou sentindo agora é que parece que eu passei uma máscara no rosto e aí deu aquela puxada. Não é nem incômodo, mas eu estou repousando, estou bem quietinha. Ontem praticamente não fiz nada, não mexi no celular, não mexi no computador porque o olho fica lacrimejando. Hoje está muito melhor, está uns 80%, estou lacrimejando bem pouco. Acho que até o final da semana eu estou zerada já. Amanhã, que é quarta-feira, dia 3, vou estar retornando no médico e vou falar para vocês como foi, o que ele vai fazer", finalizou.