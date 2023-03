BBB: Key Alves embarca para o México para participar do “Casa de Los Famosos”

A ex-BBB Key Alves foi fotografada embarcando para o México rumo a sua participação no reality “Casa de Los Famosos”

Nesta terça-feira, 14, Key Alves animou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram algumas fotos em que surgiu embarcando para o México.

A eliminada do BBB 23 foi a escolhida pelo diretor Boninho para participar do intercâmbio de participantes com o reality-show mexicano “La Casa de Los Famosos”.

Key surgiu com um look casual no aeroporto de Guarulhos com um cropped cinza de manga cumprida, calça de moletom azul-escura e óculos de sol. A jogadora de vôlei também carregava duas malas rosas e uma mochila.

“México estou chegando... ARRIBA”, escreveu a oitava eliminada da atual edição do Big Brother Brasil na legenda da postagem.

Nos comentários, o apresentador Tadeu Schmidt reagiu à novidade: “Viva! Boa viagem”. E a atleta respondeu: “Tadeu Tadeu Tadeu Tadeu Tadeu tô vivendo, obrigada por tudo”.

Quem também reagiu à ida de Key ao México foi a primeira eliminada do BBB 23, Marília: “Brilha amiga. Deus te abençoe nessa nova aventura. Estaremos aqui torcendo muito por você e te assistindo”.

Os fãs de Key adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Boa sorte, arrasa lá, dá seu nome e sobrenome”, escreveu uma seguidora. E outra fã comentou: “Estamos aqui torcendo por você”.

