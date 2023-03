BBB 23: Boninho manda Key Alves para reality show no México

Boninho mostra o visto de Key Alves para participar da versão mexicana do Big Brother, o La Casa dos Famosos

Vamos ter intercâmbio no BBB 23! Neste sábado, 11, o diretor Boninho revelou a sua decisão sobre qual participante do BBB 23 vai mandar para o reality show La Casa de Los Famosos, que é a versão mexicana do Big Brother. Ele exibiu o visto de Key Alves, que foi eliminada do programa nesta semana.

No seu post, Boninho disse: “Vamos arrumar as malas! @bbb @lacasadelosfamosos”. Por sua vez, Key deixou um comentário no post. “Me voy a México”, disse ela, que, em tradução livre é: “Eu estou indo para o México”.

A dinâmica deverá contar com um um intercâmbio de participantes entre o BBB 23 e o La Casa de Los Famosos. Uma participante daqui vai para o exterior e um participante de lá vai visitar a casa do reality show na Globo.

Key Alves esbanja simpatia no aeroporto

A ex-BBB Key Alves esbanjou simpatia ao ser flagrada em um aeroporto no Rio de Janeiro na noite de sexta-feira, 10. A estrela foi vista caminhando ao lado de sua equipe e acenou para os fotógrafos de plantão ao perceber que estava sendo fotografada.

Vale relembrar que Key Alves já reencontrou Gustavo após o BBB 23. O reencontro deles aconteceu no palco do Domingão com Huck e a cena será exibida neste domingo, 12, na Globo.